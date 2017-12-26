56% українців вважають 2017 рік важким. Жителі сіл оптимістичніші, ніж містяни – соціологи

Більше половини опитаних українців (56%) оцінили 2017 рік для України як в цілому важкий і поганий, а кожен третій (36%) вважає, що 2017 рік був у чомусь важким, а в чомусь і вдалим.

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Однозначно хорошим і вдалим для України рік, що минає, вважає 3% опитаних.

Такі результати грудневого соціологічного опитування компанії Research & Branding Group.

Оцінка року, що минає має ряд особливостей, обумовлених віком, місцевістю і регіоном проживання респондентів.

Так, серед молоді рівне число нейтральних і негативних оцінок 2017 роки для України.

Джерело rb.com.ua

Зі збільшенням віку респондентів число негативних оцінок зростає і переважає над нейтральними.

Жителі сільської місцевості менш песимістичні в оцінці 2017 року, ніж жителі міст всіх типів.

Соціологи помітили тенденцію до зниження нейтральних оцінок із Заходу (єдиний регіон, де нейтральні оцінки переважають) на Схід.

Уже не вперше опитування показало, що українці набагато оптимістичніше оцінюють рік, що минає, для своєї родини, ніж для країни.

Більше половини опитаних жителів України (54%) вважають 2017 рік для себе і своїх сімей в чомусь важким, а в чомусь вдалим, тоді як однозначно важким і поганим для себе і сім'ї назвали 2017 рік третина українців (31%).

Оптимістом в оцінці року, що минає, для себе і сім'ї є кожен десятий українець (13%).

Залежно від регіону проживання найбільше число однозначно позитивних і найменше число негативних оцінок поставили на Заході України, тоді як на Сході найбільше негативних і найменше позитивних оцінок.

Джерело rb.com.ua

За даними соціологів, хороший новорічний настрій переважає на Заході України, але і Схід не лідер за поганим налаштуванням – таким тепер є Центр.

Різниця у новорічному настрої жителів різних місцевостей має таку тенденцію – чим більші населені пункти, тим серед жителів вищий відсоток хорошого новорічного настрою, а чим менші – тим більше серед жителів настрою нейтрального.

Джерело rb.com.ua

Опитування проводилося з 4 по 14 грудня 2017 року. Опитано 1801 респондент у віці від 18 років і старше.

Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом поселення та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м.Севастополь).

Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.