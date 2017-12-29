За 15 років в Україні у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок – Мінсоц

В Україні за 15 років у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок, а кожна 5 дитина народжується поза шлюбом.

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Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, повідомляє Укрінформ.

"У нас кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Кількість матерів-одиначок виросла за 15 років у 22 рази. І тому я вважаю, що наше основне завдання забезпечити молодіжними програмами будівництва житла", – заявив Рева.

Окрім того, він додав, що в Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються.

Влітку блогерка Карен Джонсон, яка веде на Facebook сторінку The 21st Century SAHM, і за сумісництвом мама, яка наглядає вдома за дитиною, написала відвертий пост про те, як суспільство тисне на жінок, вимагаючи від них бути "хорошою мамою". Карен написала про те, що мати-одиначка нічим не гірша за одружену матір.

У США мати-одиначка перевдяглася у чоловіка, щоб син не пропустив Дня з татом.