Особливий в школі. Як мама аутиста відстояла право сина на навчання

"Ми не будемо підлаштовуватись під дитину", – цими словами директора розпочався навчальний рік Данила в одній з чернівецьких шкіл.

Перший навчальний рік, коли жодна загальноосвітня школа в Україні не може відмовити особливій дитині в інклюзивному навчанні.

Данилові відмовити не могли, він – аутист.

Данилові відмовити не могли, він – аутист

В травні 2017 року Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про освіту" щодо доступу осіб з особливими потребами до освітніх послуг.

Відтак інклюзивні класи можуть бути створені при будь-якій загальноосвітній школі. Єдина умова – аби клас нараховував до 20 учнів і з них не більше 1-3 дітей з особливими потребами.



Водночас, спеціальні школи для дітей із затримкою психофізичного розвитку припиняють набір до перших і підготовчих класів.

Діти з особливими потребами, які навчаються в спеціальних закладах освіти, почуваються всередині комфортно, але вийти за межі таких закладів їм важко.

Інклюзія передбачає вихід дітей з особливими потребами з закритих груп і реальне залучення в активне суспільне життя.

НЕЗРУЧНИЙ УЧЕНЬ

"Все, кінець!" – Данило написав крейдою на дошці посеред п’ятого уроку. Аутисти не вміють приховувати нудьгу.

Данило не відповідатиме двічі на одне запитання.

Він ніяк не зрозуміє, навіщо прописувати цілу сторінку з цифрою "7", якщо вдало виходить з першого рядка.

Аутисти – дуже раціональні. Данило сприймає довкілля по-своєму, він чутливий до деталей, але це загадка, як саме аутисти фокусують увагу.

Тепер в Чернівцях на одну інклюзивну школу більше. Директор і завуч наполягали, щоб Олена віддала сина в ту школу, яка вже давно працює з особливими дітьми, в якій створено для них умови.

Директор і завуч наполягали, щоб Олена віддала сина в іншу школу

На думку мами Данила, це суперечить ідеї інклюзивності, адже такий підхід створює окремі осередки для особливих дітей, тільки вже в загальноосвітніх школах.

Для того, аби школа таки "підлаштувалась під дитину", їй довелось здійняти галас в соціальних мережах і піти з цим питанням на засідання Чернівецького міськвиконкому.



"Ми прийшли в цю школу через вчительку, нам її порадили. Вона наважилась взятись за це, не побоялась. Якби не це, я б просто знайшла іншу школу, – розповідає Олена.

У неї вже були особливі дітки, вони були, є і будуть. Питання тільки в тому, наскільки батьки відкрито про це говорять. Бо більшість боїться, що їхню дитину в загальноосвітній школі зацькують".



Вивчати мову Данило починав з іменників по малюнкам, потім були дієслова, а згодом, з’явились і цілі речення.

Зараз хлопчик на прислівниках. Олена записує, скільки нових слів він вивчає щотижня.

Данило уникає складних речень, але мама всіляко провокує його говорити і висловлювати свої думки розгорнуто, щоб отримати те, що йому потрібно від неї.

Батьки так переживали за школу, що самостійно з Данилом пройшли програму першого класу. Математика – його сильна сторона, а от з усними предметами складно. Для аутистів дуже важлива інтерактивність і точність, так вони краще сприймають інформацію.

Вдома він ліпить планети Сонячної системи, а в школі слухає розповідь про перелітних птахів.

Данило сприймає довкілля по-своєму, він чутливий до деталей, але це загадка,

як саме аутисти фокусують увагу

ЗРОЗУМІЛІ ПРАВИЛА

Данило став першою особливою дитиною в школі, його клас поки єдиний інклюзивний в цьому закладі.

У Тетяни Степанівни, його класної керівниці, був попередній досвід роботи з особливими дітьми ще тоді, коли це офіційно не називали інклюзивною освітою.

Вона погодилась взяти Данила в клас всупереч адміністрації школи, бо сама – мама особливої дитини.

"Не всі вчителі можуть одразу зрозуміти, не можуть, а не не хочуть, з багатьох причин. Моя особлива дитина вчилась в спеціалізованій школі, бо їй не було б комфортно в загальноосвітній, – пояснює вона.

Я розумію, що не для всіх підходить інклюзивна освіта, але Данилові дуже добре в звичайній школі".

Вчителька Данила підтримує запровадження інклюзії в загальноосвітніх школах, але у вигляді частково-змішаного інклюзивного навчання.

З її власного досвіду виховання особливої дитини зрозуміло, що не всі діти через свої фізіологічні або психологічні особливості можуть навчатися в звичайних класах, на рівні із здоровими дітьми.

До інклюзії мають бути готові й батьки дитини, щоб допомогти вчителю краще розуміти його особливості.

У вчительки Тетяни Степанівни вже був попередній досвід роботи з особливими дітьми

Олена пояснила, що Данило краще сприймає візуально, тепер Тетяна Степанівна прописує йому запитання, на які він потім усно відповідає.

Від батьків вона дізналась, що аутистів важливо спонукати відповідати повними реченнями, щоб їх мовлення розвивалось. Пані Тетяна приділяє цьому увагу на уроках – Данило тепер вірші розповідає перед класом.

"Він слухає уважно, але коли йому нудно, починає протестувати, – розповідає вчителька.

Тоді я йому кажу: "Данилко, у нас ще п’ять хвилин до кінця!". Він дуже добре реагує на часові проміжки, йому важливо розуміти, скільки треба досидіти і скільки завдань треба виконати за цей час".

За два місяці навчання Данило став ближчим до дітей. Якщо на початку навчального року він грався осторонь, тепер він хоч і не грає за правилами, але намагається ці правила зрозуміти.

"Коли падало листя з дерев, я вивела клас на уроці природознавства і сказала: "Давайте поділимось на дві команди. Одна команда – ті, хто не буде ображатися, якщо в нього кинуть листям, а друга команда – ті, хто не хоче гратись в таку гру".

Тоді Данилко вперше включився в гру з усіма дітьми, він такий щасливий кидався цим листям", – пригадує Тетяна Степанівна.

Данилко вперше включився в гру з усіма дітьми і кидався листям

Інклюзія – це не спеціальна система для дітей з інвалідністю, це система, яка зручна всім дітям в класі й реагує на освітні запити всіх учнів.

У класі Данила між дітьми жодних непорозумінь немає. Вчителька ще в перші дні пояснила, що вони – одна команда:

"У нас є дівчинка, яка до Данилка дуже прикипіла, вона може його обняти, бере його за руку, коли ми йдемо в їдальню. Він приймає цю увагу".

ВІД СУПРОВОДУ ДО САМОСТІЙНОСТІ

Вчителю в інклюзивних класах допомагає асистент.

Допомагає у випадках, коли Данило самостійно не справляється із завданням або, навпаки, швидко закінчує вправу і не розуміє, чому повинен чекати решту дітей.

Так може статися з будь-яким учнем у класі, але реакція аутиста є більш емоційною. Тому завдання асистента – приділити увагу особливій дитині, щоб вчитель міг продовжувати урок.

"Першою асистенткою, яку нам надали, була вчителька української мови пенсійного віку. Коли мені кажуть, що у неї тридцятирічний стаж роботи в школі, я не розумію, як це пов’язано з інклюзією, – розповідає Олена.

Вона не знала діагноз Данила, коли прийшла. Їй в Управлінні освіти сказали "Там така мама, вона вам все розкаже!". Але я не повинна вчити асистента, тому ми відмовили їй. Я не повинна бути спеціалістом, я – мама".



В Україні не вистачає кваліфікованих асистентів, щоб забезпечити новостворені інклюзивні класи, розповідає Ганна Мороз, старша асистентка громадського об’єднання "Аутизм. Альтернатива".

В Україні не вистачає кваліфікованих асистентів, щоб забезпечити новостворені інклюзивні класи,

розповідає Ганна Мороз

Для роботи асистентом обов’язкова освіта педагога або психолога.

Асистенти працюють дві з половиною години на уроках безпосередньо з учнем і півгодини виділяють на адаптацію навчального матеріалу до його потреб.

"Вчитель може видихнути, коли в класі є асистент. Він пояснює йому, з чого почати навчальний процес, навіть може допомогти вчителю обрати місце в класі, де дитині буде найзручніше сидіти", – пояснює Ганна.

Асистент допомагає учневі сприймати програму, вибудовує його комунікацію з учителем, при потребі допомагає налагодити стосунки в колективі, та його головне завдання – навчити особливу дитину самостійності в шкільному середовищі.

"Найважче протистояти агресії, яка трапляється з аутистами. В цей момент важливо вимкнути співчуття і швидко орієнтуватись.

Я розумію, що це важко через емпатію, але треба бути професіоналом, тоді легше напрацювати модель виходу з різних нетипових ситуацій", – говорить пані Мороз.

Якщо учень-аутист починає сердитись або протестувати на уроці, його треба відвести в сенсорну кімнату, це обладнаний простір, де дитина може полежати, вимкнути світло і просто відпочити. Сенс такої кімнати у тому, щоб розвантажити дитину, а не в окремому перебуванні дитини від однокласників.

Важливо, щоб асистенти під час розробки індивідуальної програми дитини радились з батьками, адже саме вони є найкращими спеціалістами у вихованні особливої дитини.

Мама Данила не побоялась публічно відстояти права сина на інклюзію

ВПОРАТИСЬ

"Інклюзія залежить і від батьків, і від освітян. Здається, що люди, які працюють із дітьми з особливими потребами, повинні володіти надзвичайними якостями. Насправді, ні. Вони повинні володіти тими самими людськими якостями, що і будь-який інший педагог, – зазначає Олена.

У нас же пропагується індивідуальний підхід, але чомусь, коли справа доходить до особливих дітей, одразу індивідуальний підхід перетворюється на проблемний".

Мама Данила не побоялась публічно відстояти права сина на інклюзію і стала прикладом для тих батьків, які не наважуються на це.

Адже суть інклюзії в тому, що вона системно вибудовується, враховуючи інтереси кожної особливої дитини. А не вибудовується на рівні окремої школи, яка готова прийняти такого учня, або вчительки, яка погодиться або не погодиться.

Клас став місцем, де інклюзія тільки розпочинається для Данила. Хоча шкільний період є незначним проміжком життя, він багато в чому визначає, як людина потім будує стосунки зі світом.

Данило вчиться приймати увагу в свій бік, а його однокласники – приймати різноманіття.

Інклюзія розширює світ особливої дитини і наскільки така дитина впорається з цим залежить від освітян, батьків, асистентів.

Христина Гаврилюк, журналістка, спеціально для УП.Життя

Фото Анни Ільченко