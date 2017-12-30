Газові гіганти і малюки кальмарів. 22 дивовижні наукові світлини 2017 року

Ви бачили коли-небудь скорпіонів під ультрафіолетовим світлом, жаб'яче яйце чи ящірку, яка скидає шкіру?
Buzzfeed зібрав дивовижні наукові фото, зроблені у 2017 році.
Сніжинка
Сніжинка, яку сфотографували перед тим, як вона розтанула.
Одне з найкращих зображень міжнародного конкурсу "Образотворче мистецтво для наукових досліджень" Королівського фототовариства.
|Фото: Zoltan Toth / Royal Photographic Society / Via rps-science.org
Замерзла бульбашка
Вона створює враження, що її верхня половинка "зависла" у повітрі.
Одне з найкращих фото конкурсу Королівського фототовариства у номінації "Міжнародні фото для наукових змагань".
|Фото: Daniela Rapavá / RPS / Via rps-science.org
"Поверхневий натяг"
Міжмолекулярні сили води утримують цю шпильку на плаву, а вода діє як викривлене дзеркало.
|Фото з Міжнародного конкурсу Королівського фотографічного товариства. Richard Germain/RPS/IISE/Via rps-science.org
Кальмарчик
Малюк бобтейл-кальмара на морському дні на західному узбережжі Шотландії, на глибині 1400 метрів.
Огляд британських вчених цього року показав, як мало ми знаємо про життя в глибокому океані.
|Фото: University of Plymouth / University of Oxford / Via doi.org
Бабки
Дві бабки на листочку у провінції Цзеян, Китай. Фото увійшло у шорт-лист конкурсу фотографії Королівського товариства біології.
|Фото: Miao Yong / Royal Society of Biology / Via rsb.org.uk
Юпітер
Юпітер, сфотографований космічним зондом "Юнона".
Зонд прибув на місце після 5-річної подорожі. Він наблизився так близько, як не вдавалося раніше жодному іншому апарату.
|Фото: NASA / Gerald Eichstädt / Seán Doran / Via apod.nasa.gov
Погладьте сірого кита
Сірий кит наближається до туриста, щоб той його погладив.
Лагуна Сан Ігнасіо, Мексика. У цьому районі кити є джерелом туризму.
Ця світлина стала однією з фотографій року National Geographic.
|Фото: Thomas P Peschak / National Geographic / Via nationalgeographic.com
Озеро лави в вулкані Ерта-ель, Ефіопія
Популярне фото конкурсу Міжнародних наукових зображень Королівського фототовариства.
|Фото: Mark Levitin / RPS / Via rps-science.org
Енцелада
На фото - 6-й за величиною супутник Сатурна, перебуває позаду планети.
Це одне з останніх зображень зонду Cassini, який увійшов в атмосферу Сатурна і в ній згорів у вересні. Зонд більше 10 років знімав планету і її супутники, дивуючи науковців.
|Фото: NASA / Cassini / Via saturn.jpl.nasa.gov
Крихітна жабка
Яйце жаби в штаті Амбола Махараштра, Індія.
Повністю розвинуту жабу видно всередині яйця, яке має всього 5 мм у діаметрі.
|Фото: Anup Deodhar / Royal Society of Biology / Via rsb.org.uk
Блискавки під час грози паралельно з місячним затемненням
Грецький острів Ікарія.
|Фото: Chris Kotsiopoulos / GreekSky / Via greeksky.gr
Найшвидша акула у світі
Акула-мако у водах Нової Зеландії.
Одна з найбільш агресивних видів акул, небезпечна для людини. Є найшвидшою акулою в світі.
Ця світлина стала однією з найкращих фото року National Geographic.
|Фото: Brian Skerry / National Geographic / Via nationalgeographic.com
Обійми мами
Гірська горила обіймає свого тримісячного малюка.
Це фото теж стало одним з найкращих світлин року National Geographic.
|Фото: Ronan Donovan / National Geographic / Via nationalgeographic.com
Хамелеон у Танзанії
Переможець студентського фотоконкурсу Британського екологічного товариства у 2017 році.
|Фото: Leejiah Dorward / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org
Крупний план розвитку жаб'ячої ікри у Камбрії, Англія
Фото увійшло у шорт-лист найкращих зображень Королівського суспільства біології 2017 року
|Фото: Amy Bateman / Royal Society of Biology / Via rsb.org.uk
Бурий ведмідь кидається на лосося, Аляска
Фото цьогоріч перемогло у конкурсі фотографій Британського екологічного товариства у номінації "динамічні екосистеми".
|Фото: Zoe Davies / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org
Північне сяйво над Йокюльсарлоном – льодовиковою лагуною на півдні Ісландії
Світлина увійшла у шорт-лист найкращих наукових фото року від Королівського фотографічного товариства.
|Фото: James Woodend / Royal Photographic Society / Via rps-science.org
Смарагдове озеро в льодовиковій долині в районі Джамму і Кашмір в Індії
Увійшло у шорт-лист найкращих фото року від Королівського товариства біології.
|Фото: Partha Saha / RSB / Via rsb.org.uk
Потужний тайфун Нору, відзнятий з Міжнародної космічної станції
|Фото: Randy Bresnik / NASA / Via nasa.gov
Гігантські лісові скорпіони під ультрафіолетовим світлом
Популярне фото конкурсу Міжнародних наукових зображень Королівського фототовариства.
|Фото: Pratik Pradhan / RPS / Via rps-science.org
Білий шовк: ящірка аноли змінює шкіру
Переможець категорії "близько та особисто" конкурсу фотографій Британського екологічного товариства на 2017 рік.
|Фото: Roberto García Roa / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org
Метелик у пластиковій банці
Переможець у категорії "Мистецтво екології (студентів)" конкурсу фотографій Британського екологічного товариства у 2017 році.
|Фото: Sanne Govaert / British Ecological Society / Via britishecologicalsociety.org