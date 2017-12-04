2/3 українців вважають, що держава повинна надавати їм послуги безкоштовно

Держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – у сфері освіти, медицини і пенсії – навіть якщо доведеться збільшити податки.

Так вважають більшість громадян України (63%), пише "Дзеркало тижня".

Фото: 24tv.ua

В той же час лише 20% опитаних підтримують протилежну позицію.

На їхню думку, потрібно мінімізувати роль держави, зменшувати податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину і накопичувати власну пенсію.

Дослідження провели "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року серед 1614 осіб у всіх регіонах України за винятком окупованих територій.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.