Гриневич обіцяє понад 96 тисяч додаткових місць у дитсадках

До 2019 року заплановано створити 96147 місць у дитсадках.
Такий обсяг дозволить не лише подолати чергу, а й усунути перевантаженість дошкільних закладів, зазначає міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
|До 2019 року заплановано створити 96147 місць у дитсадках. Фото anatols/Depositphotos
"Нещодавно Верховна Рада нарешті ухвалила новий закон "Про освіту". Поміж іншого в ньому прописано обов’язковість отримання дошкільного компоненту освіти.
Його можна отримати по-різному, однак, звичайно, отримання повноцінної дошкільної освіти у садку дає дитині набагато більше переваг", – розповіла Гриневич на засіданні Кабміну.
Вона відзначила, що станом на 1 вересня 2017 року черга у дитсадки складала більш ніж 52 тисяч місць, при цьому в середньому по країні на 100 місць у дитсадках навчається 113 дітей – тобто заклади перевантажені, що також негативно впливає на якість освіти у них.
При формуванні плану подолання перевантаження дошкільних закладів враховували цілий спектр чинників. Зокрема, бралися до уваги демографічні та інші коригуючі показники.
Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам до вирішення проблеми:
Відкриття нових комунальних закладів дошкільної освіти (або інших закладів з дошкільними відділеннями). Усього планується створити 228 закладів, у них 23202 місця.
Реорганізація закладів освіти із створенням дошкільних відділень. Усього планується реорганізувати 332 заклади, у них 9651 місце.
Відкриття нових приватних закладів дошкільної освіти. Усього планується створити 47 закладів, у них 3032 місця.
Реконструкція закладів дошкільної освіти. Усього планується реконструювати 246 закладів, у них 14274 місця.
Відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час використовувались не за призначенням. Усього планується відновити 134 заклади, у них 12781 місць.
Відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях. Усього планується відкрити 180 закладів, у них 6299 місць. Тобто йдеться про відкриття ДНЗ у приміщеннях, де також знаходяться інші установи.
Інші шляхи створення закладів дошкільної освіти (груп). Усього планується створити 85 закладів, у них 3452 місця.
Відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти. Усього планується відкрити 1176 груп на 23456 місць.