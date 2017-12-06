Гриневич обіцяє понад 96 тисяч додаткових місць у дитсадках

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6 грудня 2017

До 2019 року заплановано створити 96147 місць у дитсадках.

Такий обсяг дозволить не лише подолати чергу, а й усунути перевантаженість дошкільних закладів, зазначає міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

До 2019 року заплановано створити 96147 місць у дитсадках. Фото anatols/Depositphotos

"Нещодавно Верховна Рада нарешті ухвалила новий закон "Про освіту". Поміж іншого в ньому прописано обов’язковість отримання дошкільного компоненту освіти.

Його можна отримати по-різному, однак, звичайно, отримання повноцінної дошкільної освіти у садку дає дитині набагато більше переваг", – розповіла Гриневич на засіданні Кабміну.

Вона відзначила, що станом на 1 вересня 2017 року черга у дитсадки складала більш ніж 52 тисяч місць, при цьому в середньому по країні на 100 місць у дитсадках навчається 113 дітей – тобто заклади перевантажені, що також негативно впливає на якість освіти у них.

При формуванні плану подолання перевантаження дошкільних закладів враховували цілий спектр чинників. Зокрема, бралися до уваги демографічні та інші коригуючі показники.

Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам до вирішення проблеми:
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