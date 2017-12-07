Рада посилила відповідальність за несплату аліментів

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7 грудня 2017

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект № 7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

"За" проголосували 294 народних обранці.

Фото: centr.kr.ua

На думку авторів законопроектів, недосконалість чинного законодавства дозволяє недобросовісним батькам або іншим членам сім’ї ухилятися від виконання свого обов’язку щодо утримання.

Станом на 1 вересня 2017 року в органах Державної виконавчої служби є 539 тисяч документів про стягнення аліментів.

З них майже 92 тисячі такі, які боргують аліментів більш ніж за 3 місяці.

Законопроект передбачає нові засоби примусового виконання рішень до боржника, який боргує аліменти більш ніж на 6 місяців.

Це тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобом (на 6 місяців), вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. тимчасове обмеження боржника у праві полювання до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Не можна тимчасово заборонити боржнику водити у разі, якщо він водінням заробляє на життя, використовує транспорт через інвалідність, утримує особу з І, ІІ групою інвалідності або дитину з інвалідністю.

Якщо боржник не платить аліменти більш ніж за 6 місяців, виконавець також  може тимчасово обмежити його у праві виїзду за кордон до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Законопроект також впроваджує новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які боржник виконуватиме у вільний від роботи чи навчання час.

Які це будуть роботи, визначатимуть органи місцевого самоврядування.

Соціальні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від 120 до 240 годин і відбуваються не більше 8 годин, а неповнолітніми 2 години на день.

У разі ухиляння від соціальних робіт постановою суду невідбутий строк соціальних робіт може бути замінено адміністративним арештом.

Одна доба арешту дорівнює п’ятнадцяти годинам невідбутих соц робіт, але не може перевищувати 15 діб.

Соціальні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами 1 або 2 групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Якщо боржник не платить аліменти більш ніж 6 місяців, тоді питання про тимчасовий виїзд дитини за кордон на термін більше одного місяця самостійно вирішує той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини.
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