Україні знадобиться гумдопомоги на майже 200 мільйонів доларів у 2018 році – ООН

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8 грудня 2017

Наступного року на гуманітарну допомогу мешканцям України знадобиться 187 мільйонів доларів.

Про це під час доповіді в Женеві заявив Гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Уолкер, передає Центр новин ООН.

Фото: Центр новин ООН

За його словами, криза, пов'язана з конфліктом на сході країни, торкнулася 4,4 мільйонів людей.

3,4 мільйонам потрібна допомога, 2,3 мільйони – в "плачевному" становищі.

"На мою думку, гуманітарна криза в Україні зараз гірша, ніж була на початку конфлікту у 2014 році", – сказав Уолкер.

На четвертий рік війни, багато постраждалих вичерпали усі свої заощадження і тепер їм доводиться вибирати між їжею, медициною, укриттям чи освітою своїх дітей.

Мешканці районів біля лінії зіткнення регулярно переживають артилерійські обстріли. 40% з них страждають від цього щодня.

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Щомісяця близько мільйона людей пересікають "лінію розмежування" протяжністю 457 кілометрів.

Їм доводиться вистоювати довгі черги, щоб отримати соцвиплати і отримати соцпослуги.

1,2 мільйона людей відчувають нестачу продовольства – це вдвічі більше, ніж минулого року.

Росте і кількість випадків стійкого до артибіотиків туберкульозу, ВІЛ і навіть поліомієліту.

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Показники захворюваності ВІЛ серед вагітних у зоні конфлікту набагато перевищує середні цифри по країні.

У зв'язку з постійними зіткненнями на сході країни між силами уряду і сепаратистами Уолкер відзначив, що Україна є "найбільш забутим" конфліктом.

"Хоча Україна зараз уже не на перших шпальтах новин, мільйони чоловіків, жінок і дітей терміново потребують нашої допомоги", – підсумував він і закликав інші держави підтримати Україну.
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