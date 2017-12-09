Який ви корупціонер? Пройдіть тест

9 грудня в світі відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

Його чотирнадцять років тому (31 жовтня 2003) встановили резолюцією A/58/4 Генеральної Асамблеї ООН, тим самим визнавши корупцію однією з найбільших загроз економікам світу.

Того ж дня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, яку Україна ратифікувала 18 жовтня 2006 року.

В Україні прийнято десятки нормативно-правових актів, присвячених боротьбі із корупцією.

Та на практиці, за даними Верховного суду, в січні-червні 2017 року до українських судів надійшли 4 444 справи про корупційні злочини, до кримінальної відповідальності було притягнуто 469 осіб, а позбавлено волі лише 121 особу.

Тобто, маючи один із найвищих корупційних рівнів в Європі, у нас було притягнуто до реальної відповідальності трохи більше сотні людей.

"Українська правда. Життя" продовжує просвітницький проект "Корупція – це... Пояснюємо на пальцях" і разом із юристами компанії ILF та аналітиками платформи YouControl пропонує вам пройти напівжартівливий тест.

Сподіваємось, він допоможе вам звернути увагу на речі, яких ви раніше не помічали.

Якщо ви хочете краще зрозуміти результати тесту, то прочитайте детальні пояснення юриста:

БІГУСЕ, ПЕРЕЛОГІНЬТЕСЬ!

(11-12 правильних відповідей)

Якщо ви не сам Денис Бігус, то ви або корупціонер надвисокого рівня, який не попадається на простому, або людина нової епохи. Ви тонко відчуваєте нюанси закону і корупційні ризики. Сподіваємося, ви не лише знаєте закон у теорії, але й дотримуєтесь його в житті.

Подумайте, чим ви можете допомогти антикорупційній боротьбі в країні.

Якщо ви маєте спеціальну освіту – можливо, вам варто податися на роботу в НАБУ чи НАЗК.

Ви журналіст або громадський активіст? – Приділіть увагу цій темі (в допомогу вам –пошуково-аналітичні бази YouControl).

Ви чиновник або бізнесмен? – Дізнайтеся, як налаштувати в своїй компанії відділ compliance, який вбереже вас від корупційних порушень.

Ви виховуєте дітей? – Будь ласка, розповідайте їм, чому "соточка лікареві" або "поросятко ректорові" – це не вияв української щедрості, а кримінальний злочин.

А якщо ви не знаєте, як чинити в тій чи іншій ситуації – не соромтеся отримувати юридичний коментар у тих, кому довіряєте.

ВИ ЮНИЙ КОРУПЦІОНЕР, АЛЕ МИ МОЖЕМО "ВИРІШИТИ ЦЕ ПИТАННЯ"

(10-8 правильних відповідей)



Законодавчі норми ви вгадуєте інтуїтивно, і, відповідно, часто помиляєтесь.

Ви чините за покликом серця і за каноном "традицій". Ви не бачите різниці між чиновником і вашим товаришем: і тому, і тому ви готові дарувати подарунки за особливі послуги, і тим більше – всім накривати столи. Ви можете бути кришталево чистим учасником державного тендеру, але спалитися на "полтіннічкє" лікарці.

Найшвидше, вам іще довго щаститиме і ви не впіймаєтесь на гарячому. Та все ж ми б просили вас трохи підучити закон (можете почати з наших просвітницьких матеріалів "Корупція – це").

Для початку запам’ятайте: всі корупційні злочини можна розкласти на шість категорій:

конфлікт інтересів (реальний або потенційний), можливіть впливати на прийяття рішень; приховування інформації в декларації або відмова її подавати; сумісництво бізнесу й державної посади або мандату Верховної Ради; отримання подарунків на держслужбі; відмова від спеціальних перевірок; порушення правил етики держслужбовця.

ТА ВИ ПРАЦЮЄТЕ В ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ!

(7-4 правильних відповідей)

У вас є всі шанси далеко просунутись корупційними сходами – аж до 3-4х років ув’язнення, позбавлення майна та втрати посади.

Старайтеся краще, адже саме від вас залежить збереження наших традиційних корупційних цінностей, усіх цих милих символів та героїв нашої міфології: конвертиків лікарям, коньяку професорам, компаній-привидів, кумів-директорів і таке інше.

Нехай це робить нашу країну бідною і непривабливою для інвестицій, зате у нас так багато приводів для щастя: заплатив прокуророві – закрив справу – випив; заплатив пожежникові – отримав довідку – заплачу наступного року ще більше; а якщо пощастить принести поросятко цілому ректорові, то й узагалі щастя – можна рік розказувати цю історію друзям. А якщо сам не знаєш, кому за що заплатити, завжди знайдеться той, хто прозоро тобі натякне на подарунок.

Якщо хочете взнати, як іще можна наблизити собі омріяний кримінальний термін – почитайте наші матеріали "Корупція – це", там багато ідей для початківців.

ВІКТОРЕ ФЕДОРОВИЧУ, АСТАНАВІТЄСЬ!

(3 правильні відповіді і менше)

Батя, та ви стараєтесь! Щирий уклін, ви дуже допомагаєте збереженню наших традиційних корупційних цінностей. Що б там не розповідали про сучасні цивілізовані європейські моделі, ви знаєте: є вічні стандарти. Рука руку миє, кожна послуга має бути додатково оплачена, краще раз заплатити, ніж ризикувати й так далі.

Ваша щедрість не знає меж. Зранку ви починаєте з "сотоньки" патрульному поліцейському, в обід даєте конвертик лікарці за довідку і ще один — учительці за оцінки, ввечері легким рухом руки створюєте нові компанії-привиди та вигадуєте тендерні схеми. А вночі призначаєте кумів головами адміністрацій і роздаєте синам держпідприємства.

Не переживайте! По-перше, найбільший обтяжливий вирок для злочинів у сфері службової діяльності – 10 років позбавлення волі. По-друге, наш народ добрий і все пробачає, а раптом що – так і у Ростові непогано!

"Українська правда. Життя"

Автор ілюстрацій Олексій Пильов