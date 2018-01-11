СБУ розслідує відмову священиків УПЦ МП відспівати дитину в Запоріжжі

11 січня прокуратура Запорізької області порушила справу у зв'язку з відмовою священиків УПЦ МП відспівувати 2-річного хлопчика, на якого 31 грудня упав самогубець.

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Розслідування доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів, повідомляє прес-служба прокуратури області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Йдеться про те, що представники Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), ГО "Союз православний "Радомир" та інші невстановлені особи умисно розпалюють національну, релігійну ворожнечу.

Також йдеться про образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок та масових заворушень в Запорізькій області та інших регіонах України.

"Встановлено, що представники Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями.

Указані особи засуджують спілкування представників церкви українською мовою, чим принижують національну честь громадян України", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, деякі представники указаних релігійних організацій останнім часом допускають висловлювання про єдність слов’янських православних народів під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ).

Серед прихожан храмів розповсюджується інформація про необхідність об’єднання України з Росією та засуджується Європейський напрямок розвитку, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації по відношенню до України.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Запоріжжі двоє священиків УПЦ МП відмовився під час похорону відспівати 2-річного хлопчика, тому що дитину хрестили священнослужителі церкви Київського патріархату.

У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви на пам'ять про загиблого дворічного хлопчика.

У Києві невідомий чоловік, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав журналісту знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.