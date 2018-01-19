Як мотивувати себе до дій? 8 кроків від психолога

Часом буває складно почати заплановане. Навіть, якщо визначили собі цілі та начебто знаєте, що вам потрібно – тут і зараз.
Давайте розберемося з тим, як мотивувати себе діяти, особливо – взимку.
Для цього пропоную вісім кроків, які наблизять вас до цілей.
Протестуйте, чи цілі дійсно ваші
Ви подумки визначили, чого б вам хотілося в найближчий місяць, півроку чи рік. Може, навіть написали це в блокноті або повісили список на стіну.
Пройшов тиждень, другий, а ви нічого не робите, щоб досягнути своєї мети.
В такому випадку, чи є цілі вашими, чи нав’язані кимось з оточення або медій? Чи вони принесуть вам бажане задоволення?
Перевірте це, відповівши собі на декілька запитань:
– як я почуватимуся, якщо моя ціль здійсниться? Які в мене будуть емоції, вчинки та думки?
– які мої потреби будуть задоволенні у випадку досягнення цілі?
– чим я можу пожертвувати заради досягнення цілі?
– що мені дасть досягнення цілі?
– які переваги у мене будуть, якщо досягну цілі?
Такі запитання допомагають заглибитися в себе, промоніторити свої мотиви для досягнень та визначити: це взагалі моя ціль чи хтось мені її "подарував"?
Проаналізуйте загрози, які можуть перешкодити вам у досягненні цілі
Це можуть бути термінові робочі завдання, приїзд родичів чи відсутність вільного часу в певні дні тижня.
Все це варто продумати заздалегідь, щоб згодом не корити себе за те, що не вдається оволодіти суперсилою та встигати скрізь.
Такий аналіз допомагає помітити проблемні місця, на які йде більшість вашої енергії та часу. Визначити дійсні та вигадані загрози, обдумати кількість часу, яку ви готові реально вкладати для досягнення цілі.
При цьому – не погіршуючи якість інших сфер життя, що є значимими для вас.
Встановіть кінцеву дату для цілі
Ціль від мрії відрізняє те, що вона має конкретний термін для реалізації. Цей термін можна встановити самостійно.
Оскільки вже проаналізували загрози, тепер приблизно уявляєте те, скільки часу необхідно саме вам для досягнення мети.
Напишіть кінцеву дату досягнення цілі, аби активізувати себе та рівномірно розподілити кроки для досягнення бажаного протягом необхідного часового відрізку.
Складіть план дій-кроків на найближчий місяць
Маючи такий план дій чи мапу для досягнення цілі, набагато легше чогось досягнути.
Не доведеться кожного разу думати: що сьогодні я можу зробити для своєї цілі? Є вільна хвилина – є дія, яку можна зробити, щоб стати ближчими до мети.
Варто вписувати такі кроки, які реально зробити протягом 15-60 хвилин. Адже 15 хвилин щодня знайти не так складно, чи не так?
Таке щомісячне визначення подальших кроків є дороговказом до цілі.
Хваліть себе за успіхи в проходженні кроків та намагайтеся визначити причини невдач. Все це дасть вам безцінні знання про себе, свої потреби, мотиви та бажання.
Уявіть свою ціль в трьох вимірах
Пригадуєте походи в кіно на показ в 3-D? Техніка дуже схожа.
Найкраще її робити в тому місці, де ви почуваєтеся затишно та безпечно. Для когось це дім, хтось практикує це в улюбленій кав’ярні чи вдома у батьків.
Знайдіть тихе та усамітнене місце та заплющіть очі. Уявіть, що ви перемістилися в часі в той день, коли ваша ціль вже досягнута.
Роззирніться навколо. Що ви бачите? Які звуки, розмови чуєте? Які відчуття у вашому тілі? Які емоції переповнюють?
Таке повномірне уявлення цілі допомагає налаштуватися на досягнення цілі якомога ґрунтовніше. А коли забракне сил – можете сміливо повертатися до яскравих образів досягнутої цілі, щоб продовжувати шлях з її досягнення.
Визначте свій тип мотивації
Знання того, як ви мотивуєтеся, допомагає пришвидшити процес досягнення.
Якщо вас мотивують інші, швидше за все, це зовнішня мотивація.
Коли ж ви здатні переконати, надихнути та спонукнути себе до дій самостійно, психологи говорять про внутрішню мотивацію.
Також виділяють мотивацію "до": це коли людина уявляє яскраві образи, де її ціль досягнута. Нею рухає вперед саме омріяний образ, де все добре.
Втім, часто нас мотивують і негативні речі. Так, це мотивація "від": коли людина дуже детально уявляє собі, що буде, якщо вона не досягне бажаної цілі. Думає про звільнення з роботи та пошук грошей, якщо вона не вивчить ділову англійську мову. Така мотивація теж досить дієва.
Серед типів мотивації взагалі нема кращого чи гіршого.
Оточіть себе дрібницями, що надихають особисто вас
Це можуть бути як сувеніри, привезені з відпусток, так і цитати з книг, що ви полюбили. М’які іграшки, записки від друзів – будь-що, що викликає позитивні спогади та емоції.
Робочий і домашній простір варто прикрасити так, аби ви знаходилися в стані постійного позитивного ресурсу.
Не пошкодуйте часу, щоб продумати, які саме речі, деталі допомагають вам почуватися добре та продуктивно.
Такі дрібнички будуть так званими тригерами, тобто запускачами для мозку. Вони нагадуватимуть про те, що ви вже чогось досягнули, і ще одна ціль – цілком реальна справа.
Попіклуйтеся про себе, аби сили не падали нижче допустимої для вас межі
Щоб досягати нового, спершу варто задуматися над тим: а чи маю я достатньо сил для цього?
Такі, здавалося б, банальні речі, як сон та чергування видів діяльності, здорове харчування допоможуть фізіологічно підготуватися організму до освоєння нового.
А як бути з психологічною підготовкою? Як зробити так, щоб поновлювати запас сил та позитивних емоцій?
Подумайте та напишіть список "Що допомагає мені відпочити/розслабитися?" з принаймні 12 пунктів. Це може бути чашка кави вранці, медитація чи дзвінок друзям.
Тепер, коли ви чітко бачите перед собою можливості для відновлення сил, введіть в звичку робити 2-3 речі зі списку щотижня.
Ви можете піти далі й написати про так звані "місця сили" та "людей сили" – це ті місця та люди, які наповнюють вас радістю, підтримкою, вдячністю. Це буде список психологічної швидкої допомоги.
Коли енергії остаточно забракне, зверніться до списку та зателефонуйте "людині сили" чи підіть туди, де почуваєтеся краще.
Марта Приріз, психологиня, спеціально для УП.Життя
Всі світлини Depositphotos