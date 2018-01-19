Як мотивувати себе до дій? 8 кроків від психолога

Протестуйте, чи цілі дійсно ваші

Ви подумки визначили, чого б вам хотілося в найближчий місяць, півроку чи рік. Може, навіть написали це в блокноті або повісили список на стіну.

Пройшов тиждень, другий, а ви нічого не робите, щоб досягнути своєї мети.

В такому випадку, чи є цілі вашими, чи нав’язані кимось з оточення або медій? Чи вони принесуть вам бажане задоволення?

Перевірте це, відповівши собі на декілька запитань:

– як я почуватимуся, якщо моя ціль здійсниться? Які в мене будуть емоції, вчинки та думки?

– які мої потреби будуть задоволенні у випадку досягнення цілі?

– чим я можу пожертвувати заради досягнення цілі?

– що мені дасть досягнення цілі?

– які переваги у мене будуть, якщо досягну цілі?

Такі запитання допомагають заглибитися в себе, промоніторити свої мотиви для досягнень та визначити: це взагалі моя ціль чи хтось мені її "подарував"?