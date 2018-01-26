Гриневич планує переписати закон "Про вищу освіту". Кличе долучатися виші

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26 січня 2018

Прийнятий у 2014 році закон "Про вищу освіту" уже застарів та потребує змін.

На цьому наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання розширеної Колегії МОН 26 січня 2018 року.

"Закон відкрив багато нових можливостей для системи. Але, як виявилося, не всі університети були готові до переходу від прямого контролю держави до практики незалежної експертної оцінки їхньої діяльності, до конкурентного розподілу держзамовлення", – зазначила вона.

 Фото mon.gov.ua

Гриневич підкреслила, що "широка автономія університетів посилила розрив між провідними вишами й "іншими".

"Перші скористалися нагодою – запровадили нові освітні програми, залучили роботодавців, увійшли в міжнародні проекти, навчилися розумно планувати освітній процес, зайнялися комерціалізацією власних наукових досліджень, намагаючись створювати конкуренцію на ринку освітніх послуг.

"Інші" – капсулювалися у своїй неспроможності ефективного управління", – зазначила міністр.

Гриневич розповіла, що МОН скасувало близько 20 наказів, які вимагали від закладів різноманітні звіти та інші процедури, що забюрократизовують процес. Натомість деякі заклади повернули ці процедури власними внутрішніми наказами, причому часто з посиланням на неіснуючі вказівки міністерства.

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"Тому я хочу звернутися до очільників наших університетів з проханням – перегляньте ставлення до звітності викладачів, щоб вони змогли сконцентруватися на своїй безпосередній роботі", – зауважила вона.

Очільниця МОН пообіцяла, що для подальшої дебюрократизації відомство продовжить роботу зі скорочення кількості обов’язкових документів, зокрема, у новій редакції Ліцензійних умов.

Водночас міністерство вимагатиме від університетів сформувати мінімальні та раціональні вимоги до внутрішніх документів.

"Протягом цього року ми працюватимемо над змінами у закон "Про вищу освіту". Запрошуємо університети брати участь у підготовці змін", – запросила виші міністр.
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