Помер перший український космонавт Леонід Каденюк

Не стало першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Леонід Каденюк. Фото wikimedia.org

Каденюк раптово помер на 68-му році життя, повідомляє "Радіо Свобода".

Під час пробіжки у районі Царське Село у Києві Каденюку стало зле. Він помер, не дочекавшись приїзду швидкої допомоги.

У Державному космічному агентстві України "Українській правді. Життя" підтвердили цю інформацію.

Помер Леонід Каденюк. Справжня людина-легенда. Мої співчуття рідним та близьким pic.twitter.com/d5sNoQtP2k — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 січня 2018 р.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці, Хотинського району, Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів.

У 1967 році після закінчення середньої школи зі срібною медаллю вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

Каденюк пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження.

У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України.

Із 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК "Колумбія" (Columbia) місії STS-87.

Брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їх ескізному та макетному проектуванні.

Літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному — винищувачів, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38.

Каденюк – автор п'яти наукових праць. У 2017 році видав книгу "Місія – Космос".