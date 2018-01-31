Осійхон, Мадонна і куди без Софій – Мін’юст розповів, як називали дітей у 2017 році

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31 січня 2018

Найпопулярнішими іменами, якими українці називали новонароджених дітей у 2017 році, стали Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим та Олександр.

Фото sabphoto/Depositphotos

Про це повідомила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

"Минулого року дівчатка найчастіше отримували імена (в порядку зменшення частоти використання) Анастасія, Софія, Анна, Марія, Вікторія, Поліна, Вероніка, Єва, Злата, Мілана та Соломія. Хлопчики – Артем, Максим, Олександр, Дмитро, Владислав, Матвій, Іван, Андрій, Ілля, Назар, Тимофій", – розповіла Сукманова.

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У рейтингу найпопулярніших імен у Києві – Софія, Марія, Злата, Єва, Катерина, Анастасія, Аліса, Соломія, Мілана, Єлизавета, Артем, Іван, Максим, Марк, Дмитро, Михайло, Олександр, Владислав і Матвій.

Але крім традиційних імен, українці вибирають і незвичні.

Серед таких жіночих: Кукла, Золушка, Прінцесса, Мадонна, Олімпіада, Панна, Беллатрисса, Нух, Євлалія, Осійохон, Фаустіна, Керолайн, Япіла, Прісціла, Вевея, Тіссанде, Айяру.

Чоловічі – Роял, Тіджей, Ярасвєт, Харлампій, Цезар, Крістофор, Джейкоб, Джоні, Кристобал, Конор, Мухаймін, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухамед Алі, Шавкавбек, Родріго, Одіссеас, Аполлон, Прохор-Джай.
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