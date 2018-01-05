Фонд досліджень і атестація по-новому. МОН розповіло, що чекає науковців у 2018 році

Атестація за новими правилами наукових установ та вишів, затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору – ці ключові події чекають на українську науку 2018-го.

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У січні 2018-го відбудеться перше засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій, повідомляє МОН.

"Планується, що одним з ключових питань для обговорення буде створення Національного фонду досліджень. Його основна функція – фінансування наукових проектів за грантовим принципом, – пояснює прес-служба відомства.

Нацрада також має розглянути фінансування української науки упродовж 3 років та запровадження базового фінансування наукової роботи у вишах за результатами атестації їх наукових напрямків".

Ще одна зміна 2018-го – атестація за новими правилами наукових установ та вишів, які здійснюють наукову діяльність. Від цього залежатиме рівень їхнього базового фінансування.

Зокрема, для наукових установ новий порядок державної атестації був ухвалений у липні 2017 року, до 2020 року атестацію мають пройти не менш як 550 (80%) таких закладів.

У разі отримання позитивної оцінки установи отримуватимуть більше фінансування.

Наприклад, у бюджеті 2018 року для НАН відкрито нову програму "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень" з бюджетом у 500 млн гривень.

Ці кошти надаватимуть науковим установам, атестованим за високим рівнем. Водночас установи, які за результатами атестації будуть визнані як неефективні, мають бути реорганізовані чи ліквідовані.

Для вишів порядок атестації наразі затверджується. Нині в системі МОН наукову діяльність здійснюють 167 закладів вищої освіти.

Кожен з них зможе подати документи на атестацію за 7 напрямами наук. Кінцева мета державної атестації – визначення обсягів базового фінансування окремих наукових напрямів у вишах відповідно до отриманої оцінки.

Найближчим часом також очікується поява Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA). Зараз вона розглядається в Науковому комітеті Нацради.

В документі будуть прописані поточна ситуація в українській науці, стратегічні пріоритети, цілі, індикатори змін тощо.

Крім того, у 2018-му передбачається проведення третього конкурсу проектів наукових робіт молодих вчених.

Як відомо, у 2018 році держава профінансує науку на 6 млрд гривень.