9 січня починається реєстрація на пробне ЗНО. Як це відбувається і скільки коштує?

Із 9 січня абітурієнти можуть самостійно реєструватися для участі в пробному ЗНО на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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Реєстрація триватиме до 31 січня 2018 року, йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета:

24 березня – з української мови і літератури;

31 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Вартість участі у пробному тестуванні з одного предмета від 129 –132 грн (суму потрібно уточнювати на сайтах регіональних центрів).

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, там до 1 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання" у такі терміни:

з української мови і літератури з 24 до 26 березня;

з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської мов з 31 березня до 2 квітня.

Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня, з інших предметів – 6 квітня.

Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.

Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Докладніше про проходження пробного тестування, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Регіональні центри оцінювання якості освіти. Для збільшення натисніть на зображення

Нагадаємо, у 2018 році абітурієнти зможуть скласти тести ЗНО, видрукувані шрифтом Брайля.

Люди з порушенням зору зможуть зареєструватися на ЗНО-2018 разом з іншими абітурієнтами. Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня.

У 2018 році ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.

У тестах з іноземних мов наступного року з'явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух – аудіювання.

Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.