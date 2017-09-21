ЗНО вже близько: Центр якості освіти оприлюднив графік на 2018 рік

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21 вересня 2017

Стали відомі терміни реєстрації на ЗНО-2018 та дні проведення тестування.

ЗНО вже близько. Фото SimpleFoto/Depositphotos

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року, повідомляє УЦОЯО.

Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.

До 30 квітня зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня.

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Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

Графік проведення додаткової сесії ЗНО буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року.

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.

Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року.

Результати ЗНО з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.

Раніше повідомлялося, що у 2018 році ЗНО з української мови і літератури складатимуть випускники не лише шкіл, а й професійно-технічних навчальних закладів і коледжів.

У тестах з іноземних мов наступного року з'явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух – аудіювання.

Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.

Ще одне нововведення ЗНО-2018 – це адаптація тестів з української мови та літератури, історії України й математики для людей з вадами зору.
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