Коли собаку можна вигуляти біля будинку, і хто має прибирати за тваринами. ДОКУМЕНТ

Якщо відстань до найближчого місця вигулу тварин перевищує 40 метрів, то дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку.

Дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної

сторони будинку. Фото IraGirich/Depositphotos

Про це "Українській правді. Життя" повідомив директор комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Михайло Заславський.

У відповідь на запит спеціаліст уточнив інформацію, яку раніше розповсюджував Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо переліку місць у Києві, де офіційно дозволено вигулювати собак.

У списку, який розповсюдили 7 лютого 2018 року, були допущені неточності щодо поділу вулиць за районами, а більшість адрес співпадала з конкретними номерами будинків.

Заславський пояснює, що відповідно до рішенням Київської міськради "визначення та облаштування належним чином місць та зон для вигулу тварин покладається на районні у м. Києві державні адміністрації".

При цьому обслуговування та забезпечення відповідного технічного та санітарного стану цих місць покладається ще на інших – районні управління житлово-комунального господарства або на інших юридичних осіб, за якими закріплені ці території.

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Зони для вигулу тварин мають бути відведені у кожному парку та сквері на території міста.

"Площа зони для вигулу тварин не повинна бути менша за 30% маршрутів, які розташовані на територіях парків та скверів.

Місця для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об’єктів соціальної сфери", – уточнює спеціаліст.

При цьому Заславський додає: "Якщо відсутня можливість обладнання належними чином місць для вигулу тварин, або коли відстань до найближчого місця або зони для вигулу тварин перевищує 40 метрів, дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку".

Ольга Ситнік, УП.Життя