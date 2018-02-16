У Київському університеті Грінченка будуть вивчати "Гру престолів"

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16 лютого 2018

У Київському університеті імені Бориса Грінченка з наступного семестру з’явиться курс за вибором "Гра престолів: міфи і ритуали".

Фото digitalspy.com

Авторкою та викладачкою курсу є докторка філологічних наук, доцентка Юлія Вишницька, повідомляє STUDWAY.

Студенти, які оберуть цей курс, вивчатимуть бестселер Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум’я" та його екранізації.

Він розрахований не лише на філологів, студенти інших спеціальностей також можуть відвідувати заняття.

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Студенти аналізуватимуть міфологеми "Гри престолів" (хронотоп Семи Королівств Вестероса, образи-медіатори Стіна, Ліс), досліджуватимуть релігійні культи Семи Королівств (Релігія Сімох, Віра Перших людей, Культ Р’глора, Утоплений Бог, Багатоликий).

Вони також займатимуться реконструкцією міфосценаріїв, які розгортаються в "Грі престолів".

Курс допоможе зрозуміти, наскільки змістовним є світ, який створив Джорджем Мартіном, та проаналізувати проблематику твору та образів, які в ньому представленні.

У 2017 році у Гарварді професор Шон Гілсдорф запустив навчальний курс із історії Середньовічяя – "Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей".

Навчальна програма курсу базується на серіалі "Гра престолів".
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