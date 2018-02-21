Досвід 7 країн зі старту. Кабмін вирішив, як навчатимуться "першачки" з наступного року

"Саме в цьому документі закладено ключові елементи – вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти – що визначають зміст освіти в початковій школі.

Саме тут закладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів", – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Вона пояснила, що робота над стандартом тривала 2 роки. При цьому було використано досвід 7 країн – Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.

"Водночас ми ґрунтуватися на кращих практиках української школи", – додала міністр.

У стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання за 9 галузями: