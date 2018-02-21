Досвід 7 країн зі старту. Кабмін вирішив, як навчатимуться "першачки" з наступного року

З наступного року учні початкових класів навчатимуться за новим стандартом.
Його затвердив Кабінет міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.
Стандарт орієнтований здебільшого на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань.
|З наступного року учні початкових класів навчатимуться за новим стандартом. Фото uanews.kharkiv.ua
"Саме в цьому документі закладено ключові елементи – вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти – що визначають зміст освіти в початковій школі.
Саме тут закладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти після завершення чотирьох перших класів", – розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
Вона пояснила, що робота над стандартом тривала 2 роки. При цьому було використано досвід 7 країн – Фінляндії, Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та Польщі.
"Водночас ми ґрунтуватися на кращих практиках української школи", – додала міністр.
У стандарті визначено загальні та обов‘язкові результати навчання за 9 галузями:
- мовно-літературною
- математичною
- природничою
- технологічною
- інформатичною
- соціальною і здоров’язбережувальною
- фізкультурною
- громадянською та історичною
- мистецькою
За цим стандартом у 2018-2019 навчальному році розпочнуть навчання всі перші класи України.
Обов‘язкові результати показують, що дитина має вміти, знати, розуміти після кожного з 2 циклів навчання в початковій школі. Тобто після 2-го та 4-го класу.
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Світовий досвід свідчить, що дитина в ранньому віці розвивається стрибкоподібно, з огляду на це й передбачено окремі вимоги саме після таких циклів навчання.
Щоб показати різницю між загальними та обов‘язковими результатами навчання, Лілія Гриневич навела закладені в стандарт положення, що мають розвивати академічну доброчесність у дітей.
"Після 2-го класу дитина має "визначати авторство власних робіт. Виявляти повагу до авторства інших осіб.
А після 4-го класу дитина має вміти дотримуватися елементарних правил використання власних і чужих творів", – повідомила міністр.
Вона пояснила, що докладніше реалізація обов‘язкових результатів навчання буде виписана в типовій навчальній програмі.
Наприклад, обов‘язковий результат навчання "Здійснює обчислення зручним для себе способом у навчальних ситуаціях, зокрема під час гри" виражатиметься у наступних очікуваних результатах:
- оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві проблеми (шукає номер квартири (будинку), місця в кіно-театрі, у вагоні потяга, автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, номер телефону тощо);
- обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток (множить), частку (ділить зручним для себе способом у межах 100, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють);
- знаходить значення математичних виразів;
- обчислює значення виразів зі змінною;
- застосовує різні способи виконання арифметичних дій із числами (додавання, віднімання, множення, ділення) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах.
Окремо міністр зауважила, що разом із стандартом приймаються 4 базові навчальні плани.
Зокрема, в них закладено збільшення обсягу вивчення української мови в школах національних меншин.