ГПУ не знайшла розкрадань коштів "Пацієнтами України"

Генпрокуратура закрила кримінальне провадження проти благодійного фонду "Пацієнти України".



Про це повідомляє прес-служба фонду.

Правоохоронці шукали в організації, яка опікується пацієнтами, закупівлю ліків за завищеними цінами та розкрадання коштів Глобального фонду.

С праву закрили 14 листопада 2017 року у зв’язку з "відсутністю складу кримінального правопорушення"

У листі від прокуратури зазначається, що справу закрили 14 листопада 2017 року у зв’язку з "відсутністю складу кримінального правопорушення".

– Ми з самого початку говорили, що ми не боїмось ніяких перевірок, бо нам нема чого приховувати, – каже в.о. виконавчого директора фонду Інна Бойко. – Дуже шкода, що нам треба було витратити майже півроку на те, щоб довести свою правоту.

У листі ГПУ є також причина відкриття провадження: "...внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням в засобах масової інформації даних про розкрадання грошових коштів".

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У БФ зазначають, що "Пацієнти України" ніколи не закуповували ліки та не займалися такою діяльністю, а сам Глобальний фонд, котрий регулярно залучає зовнішніх аудиторів для перевірки цільового використання коштів "Пацієнтів України", ніколи не виявляв порушень.

Нагадаємо, 11 жовтня 2017 до офісу благодійного фонду "Пацієнти України" прийшли слідчі Головного управління Національної поліції з ухвалою Печерського суду про вилучення документів.

"Ми розцінюємо такі кроки правоохоронців виключно як тиск на пацієнтські антикорупційні організації, – казала виконавча директорка БФ "Пацієнти України Ольга Стефанишина.

Активісти пов’язували такі кроки правоохоронців з тим, що саме ці організації займалися просуванням реформи державних закупівель ліків та передачі цієї функції міжнародним організаціям.

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Ця реформа, за підрахунками Рахункової палати та антикорупційних організацій, щороку заощаджує Україні до 40% державного бюджету на закупівлю ліків.

У січні 2018 року фонд успішно пройшов позапланову податкову перевірку, призначену Печерським судом.

– Виявилося, що розслідування продовжувалось навіть після того, як ГПУ закрила справу в листопаді 2017 року, що є неправомірним. Адже одразу після того, як прокурором приймається рішення про закриття справи, продовження розслідування є незаконним, – кажуть у прес-службі організації.