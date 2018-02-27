Як зацікавити дітей шкільними предметами?

Дуже часто дітям на уроках у школах стає нудно, нецікаво, пропадає жага до знань. У такому випадку школа просто не справляється зі своїми основними функціями й а ні розвиває у дитині нових навичок, а ні надає нових знань.

В такому випадку батьки починають закономірно хвилюватись, часто звинувачуючи окремих вчителів або шкільну програму вцілому у проблемах з навчанням своєї дитини.

Але на щастя ми живемо у такий час, коли такі проблеми легко вирішити. Одним зі способів повернути зацікавленість школяра до навчання може стати освітня платформа Learning.ua. На сьогодні це найбільша освітня платформа в Україні, на якій зареєстровано понад 14 тисяч активних учасників.

Програми повністю відповідають одночасно вимогам Міністерства освіти України та міжнародним стандартам Common Core, тому вони більш актуальні для маленьких громадян нового світу, де кордони між країнами досить умовні, адже ці програми більш універсальні.

На сайті вже є програми з більшості базових дисциплін і протягом короткого часу будуть доступні всі програми для навчання у початковій школі. Зовсім скоро з’являться програми з Математики для 5 класу, Української мови для 3 та 4 класу, а також програми з Читання.

Всі предмети викладені цікаво, в ігровій формі, і здатні зацікавити не лише школярів, але й їх батьків.

До речі, ролі батьків у навчанні на сайті Learning.ua надається велика увага. Батьки не лише можуть контролювати навчальний процес, але й брати безпосередню участь у всіх проектах, завданнях та навіть перевірках. Таким чином у дитини з’являється додатковий стимул до навчання, але разом з тим вони й більш відповідально починають ставитись до освітнього процесу. А чого лише варта гордість в очах дитини, коли вони можуть довести своїм татам та мамам свої здібності, які раніше не могли проявити на звичайних уроках!

Будь який курс має важливі складові такі як інтерактивність, акцент на практичному застосуванні отриманих навичок, захопливі сюжети та інші елементи утримання уваги невгамовних школярів. Таким чином процес навчання стає дійсно цікавим, ефективним та жвавим. До того ж залучає до процесу всіх членів родини і стає своєрідним елементом єднання родини навколо спільної мети, що дуже важливо для дитини в шкільному віці.

Окрім того такий підхід до освіти формує у дитині розуміння індивідуальності, вміння відрізнятись та цінувати це.

Сайт Learning.ua велику роль надає питанню інклюзивності. Саме тому для окремих категорій будуть доступні суттєві знижки, або ж і зовсім безкоштовний доступ. Мова йде про багатодітних матерів, постійних користувачів та дітей з особливими потребами.

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І запрошуємо вас детальніше ознайомитись з проектом на сайті learning.ua і стати ще однією щасливою родиною, у якій дітям по справжньому цікаво вчитись!