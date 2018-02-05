Стартує реєстрація на ЗНО-2018. 5 кроків до успішної подачі документів

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5 лютого 2018

6 лютого починається реєстрація для участі у ЗНО-2018. Вона триватиме до 19 березня.

Фото testportal.gov.ua

Внесення змін до реєстраційних даних відбуватиметься з 6 лютого до 2 квітня 2018 року, повідомляє Український центр якості освіти.

Щоби зареєструватися на ЗНО-2018, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, зібрати пакет документів і подати його до регіонального центру.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу "Зареєструватися" на сайті УЦОЯО.

КРОК 1. Обрати категорію особи

Якщо абітурієнт у 2018 році завершує навчання в закладі загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо) – категорія "Випускник закладів загальної середньої освіти 2018 року".

Якщо учасник ЗНО є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – категорія "Учень (слухач) закладів професійної (професійно-технічної) освіти".

Якщо абітурієнт є учнем (студентом, слухачем) закладу вищої освіти (коледж) і здобуває в поточному році повну загальну середню освіту, – категорія "Студент закладу вищої освіти".

Якщо вступник уже має атестат (здобув повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де навчається зараз (чи продовжує навчатися), – категорія "Випускник минулих років".

Якщо учасник ЗНО навчається у закордонному виші та здобуває в поточному році повну загальну середню освіту, – категорія "Випускник, який здобуде в 2018 році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави".

КРОК 2. Ознайомитися з інструкціями щодо реєстрації на ЗНО

У 2018 році процедура реєстрації відрізняється залежно від того, чи проходитиме вступник Державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО.

Фото testportal.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

КРОК 3. Внесення змін до реєстраційних даних

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є сертифікат, який абітурієнтам буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника ЗНО та інформаційним бюлетенем "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік".

"Для успішної реєстрації на ЗНО основним документом, який посвідчує особу, є паспорт. Саме його копію має вкласти до комплекту документів майбутній учасник ЗНО.

Норму щодо можливості подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта для реєстрації на ЗНО, вилучено", – наголосив директор УЦОЯО Вадим Карандій.

У разі потреби кожен може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Вона триватиме з 6 лютого до 2 квітня 2018 року після отримання сертифіката ЗНО.

Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу "Внести зміни", розміщеного на веб-сайті УЦОЯО.

Вхід до сервісу – за номером і пін-кодом сертифіката.

Далі потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше сертифікат.

Пакет документів треба подати до відповідного регіонального центру в той самий спосіб, у який це було здійснено під час реєстрації.

Фото testportal.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

КРОК 4. У випадку отримання відмови у реєстрації

Абітурієнтам може бути відмовлено у реєстрації (перереєстрації) для участі ЗНО у випадку:

  • ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;
  • надання недостовірної інформації;
  • подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;
  • відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;
  • неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;
  • неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

У разі прийняття рішення про відмову абітурієнтам буде надіслано витяг із протоколу засідання регламентної комісії, у якому буде зазначена причина.

"Якщо ви можете усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до 2 квітня 2018 року, створіть нову реєстраційну картку, скориставшись сервісом "Зареєструватися", сформуйте пакет реєстраційних документів та надішліть його на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або передайте до закладу освіти, у якому навчаєтесь, якщо складатимете ДПА у формі ЗНО", – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Ті, кому було відмовлено в реєстрації (перереєстрації), мають право оскаржити рішення регламентної комісії протягом 14 календарних днів із дня завершення реєстрації, подавши апеляційну заяву до УЦОЯО.

Якщо учасник ЗНО через певні причини не зможе взяти участь у тестуванні, він повинен до 16 квітня 2018 року надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти сертифікат і заяву про відмову в реєстрації.

Фото testportal.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

КРОК 5. У разі потреби зареєструватися на додаткову сесію ЗНО

Під час реєстрації, що триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року, подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти ЗНО під час основної сесії у зв’язку з тим, що:

  • у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
  • за релігійними переконаннями не можуть узяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;
  • обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальні предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день;
  • вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;
  • у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном.

Щоб зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, потрібно також надати заяву (у довільній формі) і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії.

Фото mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

ХТО МАЄ ОСОБЛИВІ УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ?

Цього року уперше ЗНО пройдуть особи з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля.

Апробацію тестів ЗНО буде проведено з української мови і літератури, математики, історії України під час додаткової сесії.

Зареєструватися для проходження ЗНО такі особи мають під час основного періоду реєстрації.

Для окремих категорій осіб передбачено додатковий період реєстрації – з 3 до 21 травня 2018 року. Право на реєстрацію в цей період мають:

  • учасники антитерористичної операції;
  • особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та не мали змоги зареєструватися в основний період.

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Особи, які зареєструються в додатковий період, проходитимуть ЗНО під час додаткової сесії.

Випускники минулих років з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні в установлений термін надіслати скан-копії фотокартки (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) та реєстраційних документів на електронну адресу регіонального центру, на території обслуговування якого бажають проходити ЗНО.

Випускники поточного року, які проживають на неконтрольованих територіях і бажають пройти ЗНО, мають обрати заклад, на території, що контролюється українською владою, де здобуватимуть повну загальну середню освіту.

"Очікується, що для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році зареєструється 360 тисяч осіб", – прогнозує Карандій.

У 2018 році для вступу до закладу вищої освіти абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО 2016, 2017 (окрім результатів з іноземних мов) та 2018 років.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 22 травня до 13 червня, додаткову – з 2 до 11 липня.

Із поширеними запитаннями-відповідями щодо проведення ЗНО можна також ознайомитися на сайті Міносвіти.
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