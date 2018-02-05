Стартує реєстрація на ЗНО-2018. 5 кроків до успішної подачі документів

6 лютого починається реєстрація для участі у ЗНО-2018. Вона триватиме до 19 березня.

Фото testportal.gov.ua

Внесення змін до реєстраційних даних відбуватиметься з 6 лютого до 2 квітня 2018 року, повідомляє Український центр якості освіти.

Щоби зареєструватися на ЗНО-2018, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, зібрати пакет документів і подати його до регіонального центру.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу "Зареєструватися" на сайті УЦОЯО.

КРОК 1. Обрати категорію особи

Якщо абітурієнт у 2018 році завершує навчання в закладі загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо) – категорія "Випускник закладів загальної середньої освіти 2018 року".

Якщо учасник ЗНО є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – категорія "Учень (слухач) закладів професійної (професійно-технічної) освіти".

Якщо абітурієнт є учнем (студентом, слухачем) закладу вищої освіти (коледж) і здобуває в поточному році повну загальну середню освіту, – категорія "Студент закладу вищої освіти".

Якщо вступник уже має атестат (здобув повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де навчається зараз (чи продовжує навчатися), – категорія "Випускник минулих років".

Якщо учасник ЗНО навчається у закордонному виші та здобуває в поточному році повну загальну середню освіту, – категорія "Випускник, який здобуде в 2018 році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави".

КРОК 2. Ознайомитися з інструкціями щодо реєстрації на ЗНО

У 2018 році процедура реєстрації відрізняється залежно від того, чи проходитиме вступник Державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО.

1 Реєстрація осіб, які складають ДПА у формі ЗНО Для того, щоб зареєструватися для участі у ЗНО, враховуйте такі рекомендації: Ознайомтесь із правилами прийому до вибраних вами закладів вищої освіти. Радимо уважно вивчити пропозиції закладів, заздалегідь визначитися зі спеціальностями, на які вступатимете, і з’ясувати перелік предметів, із яких необхідно подати результати зовнішнього оцінювання. Такий порядок дій допоможе вам усвідомлено вибрати навчальні предмети для проходження зовнішнього оцінювання та державної підсумкової атестації. Виберіть навчальні предмети, із яких ви бажаєте пройти зовнішнє оцінювання та державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох. У 2018 році зовнішнє оцінювання проводитиметься з таких навчальних предметів: • української мови і літератури

• історії України

• математики

• біології

• географії

• фізики • хімії

• англійської мови

• іспанської мови

• німецької мови

• французької мови Звертаємо увагу, що з усіх навчальних предметів, які ви виберете, буде встановлено результат за шкалою 100–200 балів, а з предметів, із яких ви проходитимете державну підсумкову атестацію, також отримаєте оцінку за шкалою 1–12 балів. Першим обов’язковим предметом ДПА є українська мова. Другим – математика або історія України (за вибором). Третій предмет ви обираєте самостійно із запропонованого вище переліку. Пам’ятайте, що для зарахування оцінок за державну підсумкову атестацію можна вибрати й математику, й історію України та пройти зовнішнє оцінювання з цих предметів. Підготуйте необхідні для реєстрації документи та матеріали, зокрема: копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле "серія" залишайте порожнім. У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ.

(сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). Звертаємо увагу, що в паспортах нового зразка (ID-картка) немає серії документа. Під час заповнення реєстраційної форми поле "серія" залишайте порожнім. У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ. дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері); реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом "Зареєструватися", розміщеним на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де ви навчаєтеся. У разі необхідності також підготуйте: медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900;

копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, і документ, що підтверджує цю причину (для тих, хто має на це право відповідно до розділу VI Порядку). Увага! На копіях документів випускник має написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити підпис, свої ініціали та прізвище, дату засвідчення копії. Сформуйте комплект реєстраційних документів та подайте його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому ви навчаєтеся. Після отримання від випускників реєстраційних документів заклад освіти формує список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього оцінювання. Засвідчений підписом керівника та печаткою закладу освіти (у разі її наявності) список учнів і комплекти реєстраційних документів треба надіслати не пізніше ніж 19 березня 2018 року до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Дату подання визначатимуть за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. 2 Реєстрація осіб, які не складають ДПА у формі ЗНО Для того, щоб зареєструватися для участі в ЗНО, слідуйте таким рекомендаціям: Ознайомтесь із правилами прийому до вибраних вами закладів вищої освіти. Радимо уважно вивчити пропозиції закладів, заздалегідь визначитися зі спеціальностями, на які вступатимете, і з’ясувати перелік предметів, із яких необхідно подати результати зовнішнього оцінювання. Такий порядок дій допоможе вам усвідомлено вибрати навчальні предмети для проходження зовнішнього оцінювання. У 2018 році для вступу до закладу вищої освіти можна подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 (окрім результатів з іноземних мов) та 2018 років. Виберіть навчальні предмети, із яких ви бажаєте пройти зовнішнє оцінювання. Пам’ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна перевищувати чотирьох. У 2018 році зовнішнє оцінювання проводитиметься з таких навчальних предметів: • української мови і літератури

• історії України

• математики

• біології

• географії

• фізики • хімії

• англійської мови

• іспанської мови

• німецької мови

• французької мови Підготуйте необхідні для реєстрації документи та матеріали, зокрема: копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ[1]

(сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). У разі відсутності паспорта окремі категорії осіб можуть подати інший документ[1] дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері); копію документа про повну загальну середню освіту (для осіб, які здобули повну загальну середню освіту) або довідку з місця навчання (для учнів (слухачів) закладів професійної (професійної-технічної) освіти та студентів закладів вищої освіти, які здобувають повну загальну середню освіту в 2018 році та не проходять ДПА у формі ЗНО). Таку ж довідку, перекладену українською мовою та нотаріально завірену, мають подати і випускники, які здобудуть в 2018 році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави.

(для осіб, які здобули повну загальну середню освіту) довідку з місця навчання (для учнів (слухачів) закладів професійної (професійної-технічної) освіти та студентів закладів вищої освіти, які здобувають повну загальну середню освіту в 2018 році та не проходять ДПА у формі ЗНО). Таку ж довідку, перекладену українською мовою та нотаріально завірену, мають подати і випускники, які здобудуть в 2018 році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави. реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальним сервісом "Зареєструватися", розміщеним на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернувшись за допомогою до працівника пункту реєстрації. У разі необхідності також підготуйте: медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900;

копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, і документ, що підтверджує цю причину (для осіб, які мають на це право відповідно до розділу VI Порядку). Увага! На копіях документів випускник має написати Згідно з оригіналом (без лапок), поставити підпис, свої ініціали та прізвище, дату засвідчення копії. Сформуйте комплект реєстраційних документів та надішліть його на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регіональний центр), зазначену в контрольно-інформаційному листі. Дату подання реєстраційних документів визначатимуть за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Особи з тимчасово неконтрольованих територій, які не мають можливості відправити документи поштою, повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки та реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в контрольно-інформаційному листі.

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КРОК 3. Внесення змін до реєстраційних даних

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є сертифікат, який абітурієнтам буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника ЗНО та інформаційним бюлетенем "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік".

"Для успішної реєстрації на ЗНО основним документом, який посвідчує особу, є паспорт. Саме його копію має вкласти до комплекту документів майбутній учасник ЗНО.

Норму щодо можливості подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта для реєстрації на ЗНО, вилучено", – наголосив директор УЦОЯО Вадим Карандій.

У разі потреби кожен може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Вона триватиме з 6 лютого до 2 квітня 2018 року після отримання сертифіката ЗНО.

Для перереєстрації потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу "Внести зміни", розміщеного на веб-сайті УЦОЯО.

Вхід до сервісу – за номером і пін-кодом сертифіката.

Далі потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше сертифікат.

Пакет документів треба подати до відповідного регіонального центру в той самий спосіб, у який це було здійснено під час реєстрації.

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КРОК 4. У випадку отримання відмови у реєстрації

Абітурієнтам може бути відмовлено у реєстрації (перереєстрації) для участі ЗНО у випадку:

ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

надання недостовірної інформації;

подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;

відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;

неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;

неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

У разі прийняття рішення про відмову абітурієнтам буде надіслано витяг із протоколу засідання регламентної комісії, у якому буде зазначена причина.

"Якщо ви можете усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до 2 квітня 2018 року, створіть нову реєстраційну картку, скориставшись сервісом "Зареєструватися", сформуйте пакет реєстраційних документів та надішліть його на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти або передайте до закладу освіти, у якому навчаєтесь, якщо складатимете ДПА у формі ЗНО", – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Ті, кому було відмовлено в реєстрації (перереєстрації), мають право оскаржити рішення регламентної комісії протягом 14 календарних днів із дня завершення реєстрації, подавши апеляційну заяву до УЦОЯО.

Якщо учасник ЗНО через певні причини не зможе взяти участь у тестуванні, він повинен до 16 квітня 2018 року надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти сертифікат і заяву про відмову в реєстрації.

Фото testportal.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

КРОК 5. У разі потреби зареєструватися на додаткову сесію ЗНО

Під час реєстрації, що триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року, подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти ЗНО під час основної сесії у зв’язку з тим, що:

у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;

за релігійними переконаннями не можуть узяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;

обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальні предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день;

вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;

у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном.

Щоб зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, потрібно також надати заяву (у довільній формі) і документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії.

Фото mon.gov.ua. Для збільшення натисніть на зображення

ХТО МАЄ ОСОБЛИВІ УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ?

Цього року уперше ЗНО пройдуть особи з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля.

Апробацію тестів ЗНО буде проведено з української мови і літератури, математики, історії України під час додаткової сесії.

Зареєструватися для проходження ЗНО такі особи мають під час основного періоду реєстрації.

Для окремих категорій осіб передбачено додатковий період реєстрації – з 3 до 21 травня 2018 року. Право на реєстрацію в цей період мають:

учасники антитерористичної операції;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та не мали змоги зареєструватися в основний період.

Особи, які зареєструються в додатковий період, проходитимуть ЗНО під час додаткової сесії.

Випускники минулих років з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні в установлений термін надіслати скан-копії фотокартки (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) та реєстраційних документів на електронну адресу регіонального центру, на території обслуговування якого бажають проходити ЗНО.

Випускники поточного року, які проживають на неконтрольованих територіях і бажають пройти ЗНО, мають обрати заклад, на території, що контролюється українською владою, де здобуватимуть повну загальну середню освіту.

"Очікується, що для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році зареєструється 360 тисяч осіб", – прогнозує Карандій.

У 2018 році для вступу до закладу вищої освіти абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО 2016, 2017 (окрім результатів з іноземних мов) та 2018 років.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 22 травня до 13 червня, додаткову – з 2 до 11 липня.

Із поширеними запитаннями-відповідями щодо проведення ЗНО можна також ознайомитися на сайті Міносвіти.