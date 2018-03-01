Українські виші зможуть отримати 79 млн євро на ремонт будівель

Українські вищі навчальні заклади можуть отримати фінансування на покращення енергоефективності своїх будівель.

Такий проект реалізується Міністерством освіти та науки України разом з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

Українські виші зможуть отримати 79 млн євро на ремонт будівель

Зараз вже реалізується перша фаза проекту вартістю 160 млн євро. В її межах у таких 7 вишах незабаром починатимуться ремонти:

Національний університет "Львівська політехніка";

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;

Чернігівський національний технологічний університет;

Сумський державний університет;

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Вінницький національний технічний університет.

Загальна вартість другої фази – 79 млн євро.

"Реконструкція застарілої інфраструктури університетів – один із основних пріоритетів для нас", – пояснює міністр Лілія Гриневич.

Кількість закладів, що братимуть участь у другому етапі, буде відома за результатами конкурсного відбору. Його МОН проводитиме разом із зовнішнім технічним консультантом".

Виші можуть подати свої заявки до 15 квітня 2018 року.

Загальна вартість інвестиційних витрат за проектом, який пропонує університет, має бути не менш як 5 млн євро. Як виняток, можуть бути розглянуті проекти меншої вартості, але не менш ніж 3 млн євро. Заходи для реалізації проекту мають бути технічно та економічно виправданими.

Нагадаємо, що цього року взимку деякі університети практикували дистанційне навчання. Однак МОН наполягає, що жоден із вищих навчальних закладів в Україні не припинив навчального процесу через проблему енергоефективності.