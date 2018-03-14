За секс з дитиною, якій немає 16-ти, даватимуть до 5 років. Навіть якщо була згода

Добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою є криміналом.

За секс з дитиною, якій немає 16-ти, даватимуть до 5 років.

Навіть якщо була згода. Фото illawarramercury.com.au

Це встановлюється проектом закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації".

За нього депутати Верховної Ради проголосували у середу, 14 березня. Кнопку "за" натиснули 241 народний обранець.

Таким чином, в Україні встановлюється (статтею 155 КК) мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину.

"Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк", – йдеться у прийнятому законопроекті.

Якщо такі зносини вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Створення або утримання місць розпусти і звідництво вчинені із залученням малолітньої особи тепер каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.