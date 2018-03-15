Українці стали ще нещаснішими. Рейтинг країн світу за рівнем щастя

4230
15 березня 2018

Українці стали ще нещаснішими. Про це свідчить новий опублікований рейтинг найщасливіших країн світу.

 Фото:    BrianAJackson/Depositphotos

Зі 156 країн рівень щастя впав найбільше в України, Ємену, Сирії, Малави та Венесуели.

Для збільшення натисніть на зображення

Порівнювали дані 2008-2010 з 2015–2017 роками.

У звіті вказано, що країни, де найбільше впала середня оцінка рівня життя, зазвичай страждали від комбінації економічних, політичних та соціальних стресів.

Цьогоріч у рейтингу найщасливіших країн Україна посіла 138 місце зі 156 можливих, опустившись на 6 сходинок.

У 2017 році ми були на 132-му місці. У 2016-му році Україна, насамперед з огляду на конфлікт на Сході та економічну кризу, опустилася у цьому рейтингу з 87 місця на 123-тє у порівнянні з даними 2013 року.

Для збільшення натисніть на зображення

Найщасливішою країною назвали Фінляндію. Далі – Норвегія, Данія та Ісландія.

Уже не вперше лідерами стають скандинавські країни. 

Для збільшення клікніть на картинку

Читай також:

Скільки грошей нам потрібно для щастя? Порахували психологи
Продане щастя. Як маркетологи маніпулюють бажаннями людей
7 шляхів до щастя на основі наукових досліджень
Щастя – бути живим. Як киянин пережив 9 операцій і навчився танцювати сальсу
Щастя не оминеш: Юнак із 4 стадією раку закохався у медсестру
Офіційно доведено: щастя може покращувати здоров'я

Щастя оцінювали за тривалістю життя, соціальною підтримкою, здоровому способу життя, свободою, щедрістю, корупцією та довірою.

США опустилися на 18 місце (на 5 позицій з 2016 року) через велику кількість депресій та ожиріння у громадян.

Росія посіла 59 місце, Польща – 42.

Найнещаснішими країнами стали Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Танзанія та Ємен.

Рейтинг також вивчає рівень щастя іммігрантів у кожній країні. У ньому Україна посіла 92 місце із можливих 117. Перше місце також посіла Фінляндія.
 1603
КУЛЬТУРА

"Якісну кав’ярню не визначити за зовнішнім виглядом" – Слава Бабич, кавовий чемпіон світу

Оксана Расулова, Дмитро Ларін
 3678
КУЛЬТУРА

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати у березні

Євген Нищук
 30110
Суспільство

Як мислив найвеличніший фізик нашого часу. 20 цитат Стівена Гокінга

"Українська правда. Життя"

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Якісну кав’ярню не визначити за зовнішнім виглядом" – Слава Бабич, кавовий чемпіон світу

Оксана Расулова, Дмитро Ларін
А лотки з-під яєць і бляшанки куди? Створили інтерактивний сайт, який допомагає сортувати сміття
Космос змінює ДНК. NASA порівняло здоров'я близнюків на орбіті та Землі
95% засуджених – залежні. Як виглядає "боротьба" з наркобізнесом в Україні
Відео дня: воїн АТО та актор "Кіборгів" заспівав з сестрами Тельнюк. ВІДЕО
Українці стали ще нещаснішими. Рейтинг країн світу за рівнем щастя
КУЛЬТУРА

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати у березні

Євген Нищук
Суспільство

Як мислив найвеличніший фізик нашого часу. 20 цитат Стівена Гокінга

"Українська правда. Життя"