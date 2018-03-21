Рада відмовилась спростити всиновлення українських дітей іноземцями

Народні депутати відмовилися спростити всиновлення українських дітей іноземцями.

Вони не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співпрацю з питань міждержавного усиновлення.

За відповідний проект проголосували лише 166 депутатів з необхідних 226 голосів.

Якби Україна приєдналася до конвенції, це гарантувало б, що міждержавне всиновлення буде в інтересах дитини і з дотриманням її прав.

Документ передбачає: якщо іноземець хоче всиновити дитину з іншої країни, він спочатку подає всі документи своїм органам, вони все перевіряють, і якщо вони переконуються, що все гаразд, ця людина може взяти малюка – надсилають інформацію державі, з якої хочуть всиновити дитину.

Можна домовлятися навіть про те, що коли іноземець забере дитину в свою країну, там за ними певний термін придивлятимуться, а якщо інтереси дитини в прийомній родині враховуватися не будуть, вилучити її і повернути додому.

Також сказано, що у процесі всиновлення компетентні органи договірних держав повинні діяти швидко. Цей документ ухвалили у 1993-му в Гаазі.

Сторонами Конвенції є 100 держав світу, у тому числі всі держави-члени Європейського Союзу.

Нагадаємо, в Україні в інтернатах живе більше 106 тисяч дітей, але лише 8% з них можна всиновити. Інші офіційно мають батьків або опікунів.

В Раді питання конвенції виносили на голосування вже 7 разів.

Цього разу депутати хвилювалися через те, що дітей з України зможуть усиновлювати одностатеві пари, а передбачені Конвенцією акредитовані організації використовуватимуть свої повноваження для несумлінного посередництва і дітей відправлятимуть не до сім'ї, а в рабство, передає "112".

Представники комітету закордонних справ і Мін'юсту сказали, що конвенція віддає пріоритет законодавству країни-учасниці та усиновлення одностатевими парами неможливе.

Також зачитували норми Конвенції про те, що Україна зможе отримувати інформацію про усиновлену дитину та контролювати ситуацію, а акредитовані організації можуть бути тільки некомерційними. Аргументи нардепів не переконали і парламент відхилив законопроект.

Зараз, за сімейним кодексом, пріоритетне право на всиновлення дитини мають громадяни України.