Порошенко візував освітні пільги учасникам бойових дій та їхнім дітям

Петро Порошенко підписав закон, який дає пільги учасникам бойових дій та їхнім дітям для здобуття вищої освіти.
|Фото: Michaeljung/Depositphotos
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" (№ 2300-VIII) передбачає
цільову підтримку учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям державної для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Таку держдопомогу дадуть також тим, хто брав участь у війні на Донбасі, в тому числі у складі добровольчих формувань, які згодом включили до складу Збройних сил та інших законних військових формувань і правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн, повідомляє прес-служба гаранта.
Державна цільова підтримка для здобуття профтехнічної та вищої освіти надається у вигляді:
- повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів;
- пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
- соціальної стипендії;
- безоплатного забезпечення підручниками;
- безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних і комунальних навчальних закладах;
- безоплатного проживання в гуртожитку;
- інших заходів, затверджених Кабміном.
Закон набуває чинності з 1 січня 2019 року.
Верховна Рада України ухвалила цей закон 27 лютого 2018 року.
За відповідний законопроект №6298 у другому читанні в цілому проголосували 240 народних депутатів.