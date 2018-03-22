Яйця, паска і ковбаска: скільки коштуватиме великодній кошик у 2018 році

Свята уже на носі, тож час подумати про великодній кошик тим, хто святкує.

У 2018 році повний великодній кошик з традиційними м'ясними продуктами, сиром, яйцями, паскою, вершковим маслом, м'яким та твердим сирами, а також з додатковими продуктами – помідорами, огірками, яблуками та червоним вином,

коштуватиме, в середньому по Україні, 660 гривень.

Такими є розрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пише "Дзеркало тижня".

За даними інституту, третій рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 589 грн, а найдорожчим – 760 грн – у Києві:

Рівненщина – 628 грн;

Волинь – 631 грн;

Львівщина – 636 грн;

Чернівецька область – 635 грн;

Івано-Франківщина – 676 грн;

Закарпаття – 719 грн;

Сумщина – 613 грн;

Хмельниччина – 629 грн;

Чернігівщина – 630 грн;

Кіровоградщина – 631 грн;

Вінниччина – 658 грн;

Полтавщина – 662 грн;

Черкащина – 664 грн;

Київщина – 678 грн;

Житомирщина – 680 грн.

Луганщина – 668 грн;

Дніпропетровщина – 669 грн;

Харківщина – 670 грн;

Донеччина – 696 грн;

Запорізька область – 633 грн;

Миколаївщина – 661 грн;

Херсонщина – 669 грн;

Одеська область – 673 грн.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" уже призначає додаткові потяги на Великдень.