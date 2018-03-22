Яйця, паска і ковбаска: скільки коштуватиме великодній кошик у 2018 році

Свята уже на носі, тож час подумати про великодній кошик тим, хто святкує.
У 2018 році повний великодній кошик з традиційними м'ясними продуктами, сиром, яйцями, паскою, вершковим маслом, м'яким та твердим сирами, а також з додатковими продуктами – помідорами, огірками, яблуками та червоним вином,
коштуватиме, в середньому по Україні, 660 гривень.
|Фото: Sonyachny/Depositphotos
Такими є розрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пише "Дзеркало тижня".
За даними інституту, третій рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 589 грн, а найдорожчим – 760 грн – у Києві:
Рівненщина – 628 грн;
Волинь – 631 грн;
Львівщина – 636 грн;
Чернівецька область – 635 грн;
Івано-Франківщина – 676 грн;
Закарпаття – 719 грн;
Сумщина – 613 грн;
Хмельниччина – 629 грн;
Чернігівщина – 630 грн;
Кіровоградщина – 631 грн;
Вінниччина – 658 грн;
Полтавщина – 662 грн;
Черкащина – 664 грн;
Київщина – 678 грн;
Житомирщина – 680 грн.
Луганщина – 668 грн;
Дніпропетровщина – 669 грн;
Харківщина – 670 грн;
Донеччина – 696 грн;
Запорізька область – 633 грн;
Миколаївщина – 661 грн;
Херсонщина – 669 грн;
Одеська область – 673 грн.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" уже призначає додаткові потяги на Великдень.
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