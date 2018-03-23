20 тисяч премії отримають львівські школярі за 600 балів на ЗНО – рішення міськради

Львівська міська рада встановила премії для школярів: 20 тисяч гривень отримають ті, хто отримає з трьох предметів ЗНО 600 балів.
Рішення про програму підтримки обдарованої молоді міста ухвалили на сесії міськради, передає її прес-служба.
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Школярі, які з двох предметів наберуть 400 балів, отримають 10 тисяч гривень.
За 200 балів з 1 предмету міськрада заплатить 2 тисячі гривень.
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Нагадаємо, 200 – це максимальний бал, який можна отримати з одного предмету на ЗНО.
ЗНО цьогоріч пройде з 22 травня по 13 червня, додаткова сесія тестування – з 2 по 11 червня.