43% українців не підтримують квоти на українську мову на радіо та ТБ – опитування

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27 березня 2018

43% українців не підтримують квоти на українську мову на радіо та телебаченні.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

 Фото: Latifundist.com

Запровадження таких квот підтримують лише 33 % опитаних українців.

Підтримка квот істотно знижується з заходу України на схід.

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Якщо серед жителів західних областей  50 % прихильно ставляться до такої ініціативи (виступають проти – 24 %), то вже в центрі – 36 % (проти 39 %).

На півдні і сході України більшість населення (57 % і 67 %) виступає проти запровадження квот (а підтримують – 22 % і 14 % відповідно).

Всеукраїнське соціологічне опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в лютому 2018 року на замовлення ГО "Детектор медіа" та за фінансування Міністерства іноземних справ Данії ("Даніда") та NED (США).
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