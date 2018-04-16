У КПІ ліквідували єдиний в Україні факультет авіаційних і космічних систем

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16 квітня 2018

У Київському політехнічному університеті ліквідували факультет авіаційних і космічних систем, який випускав фахівців ракетно-космічної галузі України.

Фото Google

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

"Нещодавно відзначали професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України... а незадовго до того у НТТУ "КПІ" ліквідували єдиний факультет, який випускав фахівців цієї галузі - Факультет авіаційних та космічних систем!", – написав Андрій.

У КПІ підтвердили цю інформацію і дали контакти особи, яка може пояснити причини ліквідації факультету.

УП.Життя чекає, коли вона вийде на зв'язок.
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