У КПІ пояснили, що буде замість факультету авіаційних і космічних систем

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17 квітня 2018

Київський політехнічний університет реорганізував факультет авіаційних і космічних систем, включивши його до складу механіко-машинобудівного інституту.

Фото dnvr.kpi.ua

Таким чином університет сподівається покращити матеріальну базу та зменшити управлінський апарат, розповів перший проректор КПІ Юрій Якименко Громадському радіо.

Питаннями, пов’язаними з літакобудування, у КПІ традиційно займався ще механіко-машинобудівний факультет.

Факультет аерокосмічних систем був створений 25 років тому як спроба відповідним чином розвивати цей напрямок.

"На цьому етапі виявилося, що їм нарізно розвиватися складно, оскільки це потребує об’єднання матеріальної бази", – пояснює Якименко.

Пізніше механіко-машинобудівний факультет став інститутом, на його базі було створено Центр для підготовки фахівців у галузі динаміки і міцності машин.

Тому факультет авіаційних і космічних систем реорганізували в Центр авіаційних і космічних систем, включивши його до складу механіко-машинобудівного інституту.

"Тепер завдання ставиться таким чином, щоб об’єднати їхні зусилля і щоб вони готували фахівців широкого профілю, як конструкторів, так і експлуатаційників", – зазначає перший проректор.

Наказ набуде чинності з липня. На тих студентів, які закінчують факультет цьогоріч, реорганізація не вплине.

Решту студентів з 1 вересня переведуть на наступний курс у складі механіко-машинобудівного інституту, але ж за тією спеціальністю, на яку вони вступали.
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