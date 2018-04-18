Лісник дозволив незаконну вирубку дерев на мільйон, а отримав штраф – 10 тисяч

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18 квітня 2018

Працівник Державної лісової охорони допустив вирубку дерев на 857 тисяч гривень.

Але замість в'язниці порушник заплатив лише штраф – 10 тисяч гривень.

Дрогобицький міськрайонний суд звільнив його від покарання, пише zaxid.net.

 Фото: JuliaSV/Depositphotos

Cлідство з'ясувало, що майстер лісу Воля-Якубовського лісництва, підпорядкованого ДП "Дрогобицьке лісове господарство", впродовж кількох місяців не фіксував незаконних рубок на довіреній йому території лісу.

У рішенні суду сказано, що працівник допустив самовільне рубання 84 дерев породи дуб звичайний та граб з весни 2017 року по 16.08.2017 року.

Так він нашкодив лісовому господарству на 857 мільйонів гривень.

Суд вказує, що такі збитки – це тяжкі наслідки.

Слідство так і не встановило тих, хто незаконно рубав дерева.

Але 29 березня обвинувачуваний та прокурор уклали угоду.

Працівник лісу визнав провину.

Обидві сторони погодились на покарання: три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на лісогосподарствах впродовж 1,5 року та зі штрафом – 10 200 гривень.

Майстер лісу просив суд амністувати його, бо має двох неповнолітніх дітей.

Зрештою, суд арештував його на три роки та оштрафував, але потім Дрогобицький суд амністував чоловіка і встановив йому іспитовий термін 1,6 роки.
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