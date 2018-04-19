На Ужгород курсують додаткові потяги через цвітіння сакур

На період цвітіння сакур та травневі свята, "Укрзалізниця" збільшила пропозицію місць у напрямку Ужгорода.

Фото "Української правди"

Про це повідомляють на офіційному сайті голови закарпатської ОДА Геннадія Москаля.



Введено додаткові потяги сполученням "Київ – Ужгород" та сполученням "Харків – Ужгород", а також у зворотному напрямку.

Потяги № 239/240 "Київ – Ужгород" курсуватимуть зі столиці 22, 25, 29 квітня. З Ужгорода – 19, 21, 23, 26, 28, 30 квітня.

З Києва ці потяги відправлятимуться о 19:44 і прибуватимуть в Ужгород о 10:56. У зворотньому напрямі – о 19:05 і прибуватимуть у столицю о 10:09.

Потяги № 207/208 "Київ – Ужгород" відправлятимуться зі столиці 27 квітня та 4 травня, а з Ужгорода 6 травня.

Ці потяги з Києва відправлятимуться о 15:28 і прибуватимуть в Ужгород о 10:08. З Ужгорода – о 18:17 і прибуватимуть о 10:37.

Потяги № 235/236 "Ужгород – Харків" відправлятимуться з Харкова – 27 і 30 квітня та 4 травня, а з Ужгорода 28 квітня, 1 та 6 травня.

З Харкова ці потяги відправлятимуться о 10:27 і прибуватимуть в Ужгород о 11:50. У зворотньому напрямі – о 18:00 і прибуватимуть у Харків о 19:30.