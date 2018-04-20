На сході України люди більш схильні їсти вдома – дослідження

Українці мало їдять у закладах громадського харчування, здебільшого – вдома.

Українці мало їдять у закладах громадського харчування, здебільшого – вдома.

Фото artisticco/Depositphotos

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Так їжу приготовану в ресторані, кафе, барі, їдальні чи кулінарією супермаркету протягом останнього місяця вживали 30% дорослого населення.

Цей показник майже не змінився з минулого року.

Чим молодше люди, тим частіше вони харчуються поза домом. Серед молодших за 30 років таких 55%, у групі 30-39 років – 45%, у групі 40-49 років – 33%, а далі ця частка стрімко падає.

Чим молодше люди, тим частіше вони харчуються поза домом

Чоловіки до 40 років у 1,4 рази частіше харчуються поза домом, ніж жінки відповідного віку.

Якщо в селах кожен п’ятий харчується поза домом, то у середніх і великих містах таких більш ніж третина дорослого населення.

Частка відвідувачів закладів харчування є приблизно однаковою в Західному, Центральному і Південному регіоні (31-33%), а серед мешканців сходу вона є суттєво меншою (20%).

Мешканці України надають перевагу "демократичним" закладам громадського харчування. До лідерів можна віднести кафе або бістро, на які припадає 40% усіх останніх відвідувань.

Українці надають перевагу

"демократичним" закладам

Популярними також є харчування в піцеріях (18%), кав’ярнях (17%) і купівля готової їжі у вуличних кіосках/прилавках із їжею (17%).

Харчування поза домом нерівномірно розподілено протягом дня. Найбільше випадків харчування відбуваються під час обіду або у вигляді перекусів.

Протягом місяця, 14% усіх опитаних обідали поза домом, і ще 13% мали перекуси або вживали напої протягом дня.

Дещо менше (7%) відмовилися від приготування вдома вечері.

Найменш популярними є сніданки поза домом, оскільки лише 4% повідомили, що вони за останній місяць снідали поза домом.

Отпитування проводилося з 9 по 18 лютого 2018 року. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2043 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.