Гройсман і Гриневич відхрестилися від книжки про секс для школярів

Книжка про сексуальне виховання "Відверта розмова про "ЦЕ" не має рекомендації Міністерства освіти та науки.
На цьому наголосила міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
|На книзі не вказано, що вона рекомендована міністерством
Питання про наявність такого "грифу" підняв народний депутат Олег Мусій, задавши питання про це прем'єр-міністру Володимиру Гройсману.
Мусій поцікавився, чому в школах вивчається книга "Про це" і яке відношення має до цього Міністерство освіти та науки й уряд загалом.
При цьому депутат заявив, що ця книга є "популяризація гомосексуалізму в дитячому віці і розбещення малолітніх".
Мусій не уточнив, звідки у нього інформація про те, що ці книжки читають в школах дітям.
"Ви говорите такі речі, що мені аж незручно слухати. Це не є політикою уряду. Про що ви говорите?" – відреагував на це Володимир Гройсман.
Повністю ця книга називається "Відверта розмова про "ЦЕ". Та позиціонується при продажі як "перший підручник про секс для вашої дитини".
В описі визначено вік дитини: від 3 до 5 років, від 6 до 8 років, від 9 до 12 років. Також вказується, що "книга призначена для діток молодшого і середнього шкільного віку".
(щоб ознайомитися з деякими сторінками з книги скористайтеся стрілочками)
Після Гройсмана слово надали міністру освіти та науки Лілії Гриневич.
"МОН не має ніякого відношення до цієї книжки і ніколи не рекомендувало її для навчального процесу, – запевнила вона, додавши, що на книзі не вказано, що вона рекомендована міністерством.
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"До речі, ця книжка вже вдруге перевидається в Україні. Вперше її видали у 2008 році. Це іноземне видання, – розповіла Гриневич.
У нас є багато різних книжок. Міністерство освіти не здійснює перевірку всієї дитячої літератури. Ми проводимо перевірку методичних посібників і підручників, які йдуть в школи.
Ті, хто переклав цю книжку несуть відповідальність за неї. Батьки мають уважно дивитися, які книжки дають читати дітям".
У книжці "Відверта розмова про "ЦЕ" дійсно є розділ про сексуальний потяг, де в тому числі розповідається про гетеросексуальні та гомосексуальні стосунки.