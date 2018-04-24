Попри спротив Супрун, Пирогова таки ребальзамували: цього разу без росіян

Українські науковці таки ребальзамували тіло хірурга Миколи Пирогова, незважаючи на спротив очільниці МОЗ Уляни Супрун та частини українців.

Тіло перебуває у саркофазі склепу Миколаївської церкви-усипальниці.

Про це у вівторок повідомив директор Національного музею-садиби М. І Пирогова Петро Гунько, передає "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

За його словами, українські вчені ребальзамовували Пирогова впродовж березня і квітня цього року.

"Відповідальність за проведення бальзамації узяли на себе науковці та керівництво Вінницького національного медуніверситету ім. М. Пирогова. Аналогів такої роботи у світі немає", – сказав Гунько.

На цю роботу витратили 200 тисяч гривень.

Цього разу для ребальзамування російських вчених не залучали.

Останні чотири ребальзамації відбулися разом із москвичами: разом з ними працювали вчені Вінницького медичного університету і співробітники музею.

Фото: ipress

Для цього у музеї Пирогова навіть обладнали лабораторію – такі процедури тут виконували у 1994, 2000, 2005 і 2011 роках за участі фахівців науково-дослідного і навчально-методичним центру біомедичних технологій Всеросійського інституту лікарських і ароматичних рослин (ВІЛАР).

Тіло Пирогова перебувало у спецрозчині з 14 березня, а 19 квітня його повернули до саркофагу.

Усипальниця Миколи Пирогова знову відкрита для відвідувачів.

Нагадаємо, що на початку року комісія музею-садиби звернулася до Кабінету Міністрів з проханням надати дозвіл на ребальзамування тіла вченого і виділити на ці потреби 199 тисяч 34 гривні.

Питання доцільності такої процедури підняла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. На її думку, ці кошти можна було б витратити на придбання ліків для онкохворих.

Супрун навіть ініціювала опитування стосовно необхідності виділення коштів на чергову ребальзамацію тіла, яке зберігається вже понад 135 років, на своїй сторінці у мережі Facebook.

У її опитуванні прийняли участь понад 13 тисяч осіб, і переважна більшість висловилися за перерозподіл коштів на лікування.

Однак у ситуацію втрутилася Вінницька обласна та міська влада, закликала втрутитись прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і заявила про готовність прийняти Національний музей-садибу М.І. Пирогова у комунальну власність і розвивати його як серйозний туристичний об’єкт.

"Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман був вкрай схвильований всією тією історією і запевнив, що особисто втрутиться в ситуацію та підтримає музей.

І ось бачимо результат... Я щиро радий, що маємо позитивний фінал цієї історії", – написав Моргунов.