Зробити християнську етику обов'язковою у школі просить Гриневич міськрада Львова

Міськрада Львова просить міністра освіти на науки Лілію Гриневич зробити християнську етику обов'язковим предметом у школі.

"Без духовного відродження суспільства на християнських цінностях неможливо мріяти про побудову суверенної, гуманної, цивілізованої правової держави", – йдеться у зверненні, прийнятому 19 квітня.

Фото Івана Савицького

Правдивість документу "Українській правді. Життя" підтвердила депутатка від "Самопомочі" Юлія Хомчин, яка не голосувала за рішення.

Зважаючи на "численні звернення релігійних організацій", місцеві депутати просять Гриневич:

Запровадити у всіх навчальних закладах "християнську етику" обов'язковим предметом

Формувати християнський світогляд при викладанні усіх християнських дисциплін, особливо природничого спрямування

Відновити обов'язкове викладання предмету "Релігієзнавство"

Запровадити у всіх навчальних закладах всіх рівнів акредитації спецкурси: "Християнська філософія", "Християнська психологія та педагогіка", "Християнська соціологія".

"Це не рішення ради, а звернення за ініціативою "Свободи", – розповіла Хомчин.

Ініціатор звернення депутат міськради від ВО "Свобода" Тарас Гупало не зміг пояснити ZAXID.NET чи справді мається на увазі запровадження християнської етики не лише у школах, але й у дитсадках, коледжах і ВНЗ.

Натомість прес-секретарка Львівської міської організації ВО "Свобода" Анна-Марія Задерецька уточнила, що мова йде лише про школи.

Звернення з проханням запровадження християнської етики як обов'язкового предмету підтримали представники усіх фракцій Львівської міськради (окрім БПП), що були присутні у залі під час вечірнього голосування, проте жодна фракція не проголосувала повним складом.

За проголосували шестеро депутатів "Свободи" (з восьми), п'ятеро з Громадянської позиції" (з шести), п'ятеро з "Народного контролю" (з шести), двоє з п'яти депутатів УКРОПу та двоє з чотирьох депутатів "Української галицької партії".

Також за це звернення проголосував секретар міської ради Анатолій Забарило.

Найбільша у міськраді фракція "Самопомочі", що налічує 24 депутати, дала 15 голосів.

Жодного голосу не дала фракція БПП "Солідарність" – 9 з 10 її членів не були присутні у сесійній залі під час голосування, а один утримався.

Титульне фото: Вільне життя