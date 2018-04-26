Чиновників Дніпра зобов'язали одягатись за дрес-кодом та створили їм кодекс поведінки

Депутати Дніпровської міськради затвердили Кодекс поведінки працівників міськради.
Там чітко прописано, що можна робити чиновникам та їхній дрес-код, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
|Фото: Artisticco/Depositphotos
Основні вимоги до зовнішнього вигляду співробітників міськради:
Для жінок:
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офіційно-діловий стиль, костюм класичного крою
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спідниця приблизно до середини коліна – на 5 см вище або нижче
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можна носити брючні костюми, класичні блузки та закриті сукні
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співробітницям слід підбирати речі не більше трьох кольорів і двох типів принтів
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жінкам рекомендують утриматися від прозорих тканин, глибоких декольте, занадто вузьких і коротких спідниць із глибокими розрізами
Чоловічий дрес-код:
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костюм і сорочка спокійних кольорів.
У кодексі сказано, що працівники міськради, які постійно спілкуються з городянами, мають носити бейджі з прізвищем, ім'ям та посадою.
Документ забороняє з'являтися в громадських місцях у нетверезому стані – навіть у неробочий час.
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У ньому прописано, що чиновники мають бути "об'єктивними, ввічливими та доброзичливими. І зобов'язані не допускати в міжособистісному спілкуванні, публічних виступах або коментарі в соцмережах висловлювань, що дискримінують, принижують національну або людську гідність, релігійні переконання інших".
Їм також слід утриматися від створення і поширення неточних і неправдивих матеріалів.
Документ регламентує графік роботи.
Загалом це 40 годин на тиждень: з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, а у п'ятницю – до 16:45. Перерва – з 13:00 до 13:45.
За дотриманням кодексу стежитиме спецкомісія з питань поведінки працівників міськради.
За порушення – дисциплінарна відповідальність.
На думку депутатів, кодекс допоможе чиновникам працювати ефективніше й уникати зловживань владою.
З нормами поведінки посадових осіб ознайомлюватимуть при прийомі на роботу, а дотримання задекларованих правил може впливати на кар'єрне зростання працівника.