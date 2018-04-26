Чиновників Дніпра зобов'язали одягатись за дрес-кодом та створили їм кодекс поведінки

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26 квітня 2018

Депутати Дніпровської міськради затвердили Кодекс поведінки працівників міськради.

Там чітко прописано, що можна робити чиновникам та їхній дрес-код, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

 Фото: Artisticco/Depositphotos

Основні вимоги до зовнішнього вигляду співробітників міськради:

Для жінок:

  • офіційно-діловий стиль, костюм класичного крою
  • спідниця приблизно до середини коліна – на 5 см вище або нижче
  • можна носити брючні костюми, класичні блузки та закриті сукні
  • співробітницям слід підбирати речі не більше трьох кольорів і двох типів принтів
  • жінкам рекомендують утриматися від прозорих тканин, глибоких декольте, занадто вузьких і коротких спідниць із глибокими розрізами

Чоловічий дрес-код:

  • костюм і сорочка спокійних кольорів.

У кодексі сказано, що працівники міськради, які постійно спілкуються з городянами, мають носити бейджі з прізвищем, ім'ям та посадою.

Документ забороняє з'являтися в громадських місцях у нетверезому стані – навіть у неробочий час.

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У ньому прописано, що чиновники мають бути "об'єктивними, ввічливими та доброзичливими. І зобов'язані не допускати в міжособистісному спілкуванні, публічних виступах або коментарі в соцмережах висловлювань, що дискримінують, принижують національну або людську гідність, релігійні переконання інших".

Їм також слід утриматися від створення і поширення неточних і неправдивих матеріалів.

Документ регламентує графік роботи.

Загалом це 40 годин на тиждень: з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, а у п'ятницю – до 16:45. Перерва – з 13:00 до 13:45.

За дотриманням кодексу стежитиме спецкомісія з питань поведінки працівників міськради.

За порушення – дисциплінарна відповідальність.

На думку депутатів, кодекс допоможе чиновникам працювати ефективніше й уникати зловживань владою.

З нормами поведінки посадових осіб ознайомлюватимуть при прийомі на роботу, а дотримання задекларованих правил може впливати на кар'єрне зростання працівника.
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