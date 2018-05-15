Гриневич назвала дати, коли школи отримають LEGO для першачків

585
15 травня 2018

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, коли в Україну завезуть набори LEGO для першокласників, повідомляє "Нова українська школа".

 Фото: FamVeldman/Depositphotos

Набори завозитимуть у 4 етапи:

Перший етап – червень 2018 року

У Київ завезуть набори "Шість цеглинок", які всі українські школи отримають до 1 вересня.

Також на цьому етапі завезуть набори LEGO Play Box для Вінницької, Житомирської, Київської (в тому числі Києва), Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Другий етап – вересень 2018 року

Набори LEGO Play Box отримають перші класи в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Третій та четвертий етапи – грудень 2018-го  квітень 2019-го

Наборами LEGO Play Box забезпечать школи у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Полтавській областях.
powered by lun.ua
 568
КУЛЬТУРА

На дві країни. Як українська письменниця Оксана Лущевська живе в Америці

Олександра Власюк
 1922
КУЛЬТУРА

Про що б говорили закарпатець і слобожанець? ТЕСТ

Галина Танай, Іванна Скиба-Якубова
 3645
Суспільство

Булінг в школі. Хто винен, і що робити? Думки 4-х експертів

Євген Лапін

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

На дві країни. Як українська письменниця Оксана Лущевська живе в Америці

Олександра Власюк
10 хвороб, від яких захищає вакцинація. Пояснює МОЗ
Фото дня: Випускники "одягнули" школу у вишиванку
Гриневич назвала дати, коли школи отримають LEGO для першачків
Мандрівників у часі запросили на церемонію пам'яті Стівена Гокінга
Коли дійсно треба робити МРТ: пояснює нейрохірург
КУЛЬТУРА

Про що б говорили закарпатець і слобожанець? ТЕСТ

Галина Танай, Іванна Скиба-Якубова
Суспільство

Булінг в школі. Хто винен, і що робити? Думки 4-х експертів

Євген Лапін