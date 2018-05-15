Гриневич назвала дати, коли школи отримають LEGO для першачків

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, коли в Україну завезуть набори LEGO для першокласників, повідомляє "Нова українська школа".

Набори завозитимуть у 4 етапи:

Перший етап – червень 2018 року

У Київ завезуть набори "Шість цеглинок", які всі українські школи отримають до 1 вересня.

Також на цьому етапі завезуть набори LEGO Play Box для Вінницької, Житомирської, Київської (в тому числі Києва), Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Другий етап – вересень 2018 року

Набори LEGO Play Box отримають перші класи в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Третій та четвертий етапи – грудень 2018-го – квітень 2019-го

Наборами LEGO Play Box забезпечать школи у Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Полтавській областях.