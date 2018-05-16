Для 1 класу цьогоріч надрукують 4 млн підручників. Подивитись макети

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16 травня 2018

З 14 по 23 травня усі охочі можуть подивитися з оригінал-макетами підручників для 1-го класу, які ВИСТАВЛЕНІ НА САЙТІ.

 Фото:    AlexBannykh/Depositphotos

Загалом у 2018 році для першачків держава надрукує більше 4 мільйонів підручників вартістю майже 200 тисяч гривень, повідомляє прес-служба МОН.

Крім підручників "Українська мова. Буквар" для 1-го класу друкуватимуть:

  • підручники з математики
  • іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська)
  • інтегрованих курсів "Я досліджую світ" та "Мистецтво"
  • підручники "Українська мова" для шкіл з навчанням мовами національних громад
  • букварі мовами національних громад.

Повний перелік навчальних предметів та назв підручників, з яких проводитимуть конкурсний відбір проектів підручників для 1 класу закладів освіти

Ці підручники написані на базі нового Державного стандарту.

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На конкурс з відбору україномовних букварів подалося 19 проектів, з яких 18 пройшли експертну оцінку і вже запропоновані на вибір школам.

Два з них – це букварі, матеріали з яких проходили впродовж року апробацію в 100 пілотних школах всієї України.

Школи можуть ознайомитися з макетами на сайті і мають вибрати підручники та їхню кількість, і подати через електронну Державну інформаційну систему освіти (ІТС "ДІСО").

Для цього розробили спеціальний модуль, який має забезпечити прозоре формування результатів конкурсного вибору.

Узагальнена інформація про назви підручників та їхню кількість, яку заклад освіти внесе в систему, за ланцюжком "заклад освіти – район (місто, ОТГ) – область" потрапляє в єдину базу даних. Паралельно заклади освіти подають паперові копії даних, які автоматично видруковують з системи.

Планують, що видавництва, підручники яких набрали більше 40 тисяч заявок, розпочнуть їх друк за держані кошти в кінці червня-на початку липня.

Ті підручники, які школи оберуть у межах від 20 000 до 40 000 заяв, можуть надрукувати на умовах співфінансування (видавництва зможуть дофінансовувати різницю між встановленою державою ціною та собівартістю за власний рахунок).

У серпні має розпочатися розвезення підручників для 1-го класу по областях.

Інститут модернізації змісту освіти вже оголосив на Prozzoro тендер для визначення перевізників.

У серпні повні електронні версії цих підручників будуть розміщені у вільному доступі на сайті Інституту модернізації змісту освіти та МОН.
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