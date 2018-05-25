Перцевий газ і підозра учнів: що нам відомо про масові отруєння в українських школах

За останні два тижні розпилення невідомого отруйного газу в українських школах стало чи не головною темою для обговорень.

Дітям ставало зле у школах різних регіонів України, і їх евакуйовували.

Хоча говорити про ці випадки на всеукраїнському рівні почали лише зараз, траплятися вони почали набагато раніше.

Перший інцидент зафіксували ще 18 січня в школі Червонограду на Львівщині. Останній – у Харкові 22 травня.

Між цими подіями трапилося ще 7 схожих випадків.

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"Українська правда. Життя" дізнавалася, як іде слідство, чи уже є підозрювані та чи є між розпиленнями невідомої речовини у школах щось спільне.

Черкаси. 8 травня

9:07 до Черкаської центральної станції швидкої меддопомоги зателефонували зі школи №8.

Під час урочистої лінійки діти 2-7 класів почали втрачати свідомість з невідомих причин.

По приїзду швидкої діти відчували слабкість, скаржилися на запаморочення і біль у животі.

Головна лікарка Черкаської центральної станції швидкої медичної допомоги Наталія Боровик розказала "Українській правді. Життя", що ані запаху, ані присмаку школярі не відчували.

На місці працювали підрозділи управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони шукали отруйні або хімічно небезпечні речовини.

Фото: dsns.gov.ua

Лабораторія нічого виявити не змогла.

Того дня в медзаклади Черкас госпіталізували 50 дітей і 2 дорослих.

Наступного дня Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що на лікуванні – 53 учні та 4 вчителя, 11 з них – в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

У дитячій обласній лікарні постраждалим поставили діагноз – "отруєння парами невідомими".

За словами заступниці головного лікаря дитячої обласної лікарні Волчкової Наталії, такі симптоми неспецифічні, вони загально токсичні, тому визначити, що саме стало причиною масового погіршення самопочуття учнів, лікарі не змогли.

"Усі аналізи у дітей були нормальними. Протягом тижня всі були виписані. Це було отруєння легкого ступеню", – додала Волчкова.

Фото: ck.dsns.gov.ua

За фактом масового отруєння відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Станом на 23 травня справою займається карний розшук.

Ми надіслали запит у місцевий відділ поліції, але поки відповіді не отримали.

Зв’язатися зі школою та управлінням освіти ОДА не вдалося.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Новомосковськ. 8 травня

Цього ж дня у Новомосковській школі через 15 хвилин після початку урочистої лінійки стало зле 16 дітям різного віку.

На місце виїхали лікарі швидкої. Дітям поставили діагноз "вегето-судинний пароксизм".

До лікарні потрапила дівчинка 2005 року народження. Їй допомогли і відпустили додому. Батьки інших дітей від госпіталізації відмовилися.

У приймальній станції швидкої скерували до директора, який мав би розповісти, на що конкретно скаржилися діти. Він слухавку не бере.

За словами провідного фахівця Новомосковського відділу ДСНС Сергія Чиргина, діти відчували запаморочення. Він пояснює це перепадом температури повітря.

Управління ДСНС не припускає, що якась речовина була розпилена, бо заміри повітря, ґрунту та води нічого не виявили.

Фото: Нацполіція України

У місцевого департаменту освіти своя версія. Там вважають, що діти "емоційно сприйняли розповідь" ветерана Другої світової війни про військові події.

"Одна дівчинка була дуже чутливою , у неї почалася істерика, кілька дітей поруч піддалися цьому пориву. Дітей заспокоїли", – пояснили у департаменті виданню LB.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

На сьогодні розслідування все ще результатів не має.

У школі на телефонні дзвінки не відповідають.

Павлоград. 11 травня

Через три дні після Новомосковська і Черкас з Павлоградської школи №15 на Дніпропетровщині евакуювали 680 дітей через підозрілий запах.

Як виявили згодом, під час уроків хтось розпилив невідому речовину в хлопчачому туалеті.

Як розповіли у відділі зв'язків з громадськістю місцевого відділу поліції "Українській правді. Життя", достеменно невідомо, що це за речовина.

Втім, є припущення, що це був перцевий балончик.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Цікаво, що у Павлограді провадження правоохоронці так і не відкрили, оскільки "постраждалих немає, жодної загрози життю та здоров'ю персоналу закладу і учням не було, ніхто з батьків та дітей до лікарні не звертався".

Газова служба не зафіксувала витоку газу. "На цьому їх місія закінчилася", – зазначили у поліції.

Миколаїв. 21 травня

Подібний випадок трапився і в Миколаївській школі №6.

О 10:47 Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у школі чути різкий запах.

Діти почали скаржитися на сльозотечу, першіння у горлі, нудоту і запаморочення.

36 дітей з них госпіталізували до дитячої міської лікарні №2. Решту евакуювали.

Згодом стало відомо, що хтось розпилив невідому речовину в туалеті на другому поверсі.

Фото: ck.dsns.gov.ua

У лікарні розповіли, що аналізи дітей у нормі. Жодних відхилень медики не виявили.

Двоє школярів мали отруєння середньої тяжкості, тому перший день перебували у реанімації. Вже на наступний день їх перевели у звичайні палати.

Станом на 23 травня всіх виписали.

Наразі не відомо ані хто розпилив речовину, ані що це за речовина була.

В управлінні ДСНС нам сказали: є підозра, що це був перцевий балончик. Про це свідчать симптоми дітей.

Але, як і в усіх попередніх випадках, пристрої ДСНС не виявили ніяких небезпечних хімічних речовин у повітрі.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Харків. 22 травня

Через день опівдні з Харківської школи №3 з отруєнням госпіталізували 37 учнів.

Вони відчували слабкість, утруднене дихання, кашель, втрачали свідомість.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

На місці працювала лабораторія управління ДСНС, яка заміряла повітря і не виявила жодних хімічних речовин.

За попередньою версією поліції, розпилив небезпечний газ хтось із учнів. Наразі відкрито кримінальне провадженняза ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Опитують учнів школи та вчителів.

Станом на 23 травня підозрюваних немає.

У школі "Українській правді. Життя" повідомили: "У нас все добре, навчальний процес відновлено, всі діти у школі". На інші питання відповідати не захотіли.

У лікарні давати будь-які коментарі відмовилися, але відомо, що всіх дітей виписали наступного для після інциденту.

Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

Що спільного

В усіх перерахованих випадках, окрім Павлограду, звідки всіх евакуювали, як тільки відчули підозрілий запах, постраждалі мали схожі симптоми: втрату свідомості, нудоту і запаморочення.

У школах, де дітям стало зле у приміщенні, невідому речовину розпилили біля хлопчачого туалету або безпосередньо у ньому.

Ані поліція, ані управління ДСНС досі не можуть з'ясувати, які саме речовини були розпилені. Але у Павлограді та Миколаєві є підозри на те, що це був перцевий спрей.

Перцевий балончик використали і 18 січня у Червонограді на Львівщині, повідомляла обласна поліція. Його нібито розпилив 13-річний учень.

Перцевий балончик фігурує і у вінницькій школі №9.

Звідти 12 квітня евакуювали 500 людей через його розпилення.

Поліція повідомила, що це зробив один зі школярів.

У Службі безпеки України УП повідомили, що ці справи розглядає виключно Національна поліція України.

Ми надіслали офіційний запит до Нацполіції України, щоб з'ясувати, чи об'єднані ці справи, чи є між ними щось спільне і чи є загрози безпеці інших шкіл. Наразі відповіді ми не отримали, але нам відомо, що у Миколаєві та Харкові слідчі з іншими регіонами не співпрацюють.

Тим часом департамент кіберполіції Нацполіції перевіряє соцмережі та інтернет загалом, чи є там заклики до використання газових балончиків у школах, передає "Радіо Свобода".

"Українська правда. Життя" стежить за перебігом подій та намагається з’ясувати усі деталі історії.

Яна Дирявська, УП