При народженні дитини кожна родина отримуватиме "бейбі-бокси". Коли?

"Українська правда. Життя" редакційний колектив
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30 травня 2018

З 1 вересня 2018 року при народженні дитини кожна родина буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".

Фото oksun70 / Depositphotos

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"У світі називають "бейбі-бокс", у нас це буде "пакунок малюка". Він буде додатково до грошових виплат при народженні дитини. Це і превенція ранньої дитячої смертності, і попередження бідності", – зазначає заступниця міністра соціальної політики Олександра Чуркіна

За її словами, у "пакунку малюка" будуть пелюшки, підгузки, все те, що має бути: що дитині треба вдягнути у перші кілька місяців, все, що має дбати про шкіру дитини: олійки, присипки.

Там є іграшки і спеціальний матрац, бо в деяких випадках ці пакунки можна використовувати як люльку для дитини, як це роблять в інших країнах.

Орієнтовна вартість пакунку – 5000 гривень.

Пакунок видаватимуть у пологових будинках.

Виглядатиме він так:

 

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В Україні щороку народжується близько 400 тисяч дітей.

"Бейбі-бокси" придумали у Фінляндії ще в 1938 році.

Раніше приклад фінів частково вирішили наслідувати в Івано-Франківську.
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