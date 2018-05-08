Діти з орендованих квартир і шанси не потрапити у жодну школу – пояснюємо вступ у 1 клас

8 травня набув чинності новий порядок зарахування дітей до школи.

Найбільше хвилюються батьки майбутніх першокласників. Що робити дітям, які живуть в орендованих квартирах, але хочуть ходити в школу біля дому?

А якщо документи подадуть на вільні місця у 4 школи, і дитина не пройде у жодну, це означає, що вона не піде у 1 клас у 2018 році взагалі?

Ці питання активно "гуляють" мережею і обурюють батьків.

"Українська правда. Життя" розібралась в новому порядку та почитала роз’яснення, видані Міносвіти.

ХТО МАЄ ПЕРШОЧЕРГОВЕ ПРАВО НА ЗАРАХУВАННЯ У ШКОЛУ

Батьки подають документи на вступ 1 перший клас до 31 травня не лише у школу, за якою закріплена їхня територія проживання, але в інші школи без обмеження кількості для зарахування на вільні місця.

До заяви треба додати:

копію свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу дитини (під час подання копії треба показати оригінал документа)

оригінал або копія меддовідки за формою № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду"

"Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду" оригінал або копія документа про освіту (якщо є).

якщо є і батьки хочуть, можна додати оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Якщо є і батьки хочуть, можуть разом з заявою подати документ, який підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування конкретної школи. Реквізити школи треба вказати в заяві.

Якщо 31 травня заяв буде стільки ж або менше, скільки місць у класах, то не пізніше 1 червня зараховують усіх дітей.

Список зарахованих учнів оприлюднюють тільки у школі, і там будуть тільки їхні прізвища.

Якщо заяв більше, ніж місць, тоді такі правила. До 1 червня включно зараховують:

Усіх дітей, які змогли підтвердити проживання на території обслуговування школи

Дітей, які у цій школі мають рідних (усиновлених) братів/сестер

Дітей працівників цієї школі

Випускників садочку, який прикріплений до школи

Яка категорія дітей пріоритетніша? Міносвіти каже, що всі вони рівні і всі мають бути зараховані у школу, на яку мають першочергове право.

ЩО РОБИТИ ДІТЯМ З ОРЕНДОВАНИХ КВАРТИР

У своїх роз’ясненнях МОН пише, що зараз утверджений Порядок не має конкретного переліку документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків.

Батькам і директорам шкіл Міносвіти рекомендує орієнтуватися на:

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків

громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207

(дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання /перебування особи (дитини або одного з її батьків)

/перебування особи (дитини або одного з її батьків) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

документ, що засвідчує право власності на житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо)

(свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення , визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання

, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо ), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку

), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207)

(додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866);

(додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866); акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);

(затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302); будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків.

Міністерство запевняє, що перелік документів не є повним і Міносвіти консультується з цього питання і невдовзі дасть додаткові роз’яснення.

Але запевняє: будь-який офіційний документ, в якому зазначене місце проживання дитини чи одного з її батьків, форма якого визначена законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку є достатнім для підтвердження місця проживання дитини і, відповідно, її права на першочергове зарахування до початкової школи.

ЩО РОБИТИ ДІТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, зараховуються до школи без подання зазначених документів за цим порядком.

ДИРЕКТОР МАЄ ЗРОБИТИ ВСЕ, ЩОБ ВМІСТИЛИСЬ УСІ ДІТИ ЗА ПЕРШОЮ ЧЕРГОЮ

Порядок каже, що директор має зробити усе, щоб зарахувати дітей, які мають першочергове право на цю школу:

він може ініціювати відкриття додаткового класу, у тому числі інклюзивного чи спеціального

внести зміни в освітній процес

звільнити приміщення, які використовують не за призначенням (в тому числі через припинення орендних відносин).

Якщо і після цього школа не може взяти усіх дітей, які мають на неї першочергове право, тоді орган, у сфері управління якого перебуває школа невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік шкіл, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяти зарахуванню дітей до обраних їх батьками закладів освіти.

Школа не має права відмовити батькам дітей, які мають першочергове право зарахування. Якщо так сталося, батьки мають право впродовж двох днів письмово оскаржити рішення школи в районному управлінні освіти.

Список зарахованих за першочерговим правом учнів мають вивісити не пізніше 3 червня. Тоді ж мають оприлюднити:



оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування (у разі його проведення);

інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

наказ директора про утворення конкурсної комісії з трьох осіб для проведення жеребкування.

КОНКУРС НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ У ШКОЛИ

Якщо заяв більше, ніж вільних місць у класах, проводять жеребкування. Воно має бути публічним і прозорим.

Вільні місця можуть з’явитися в школі 1 червня, коли зарахують дітей, які мають на цю школу першочергове право. Але документи треба все одно подати до 31 травня.

Кожна школа мусить оприлюднити кількість вільних місць впродовж 2 робочих днів з моменту їх появи.

Жеребкування проводитимуть з 5 до 10 червня. Батьки дітей, які претендують на місце, можуть бути його учасниками.

У прозорий барабан, скриньку чи інший прозору ємність кладуть жеребки (аркуші паперу, картки, кульки тощо).

Що це буде за пристрій та як виглядатимуть жеребки – визначатить конкурсна комісія з трьох осіб. Її затверджує директор школи.

Будьте уважними, якщо захочете подивитись на процедуру жеребкування. Кожен має право оглянути жеребки до того, як їх покладуть у прозору ємність. Її ви теж можете помацати.

Усі жеребки мають бути однаковими (колір, розмір, вага форма тощо). Їх мають виготовляти чи запаковувати так, щоб ніхто з присутніх не міг побачити їхній зміст до діставання з ємності.

Жеребків має бути стільки, скільки учнів-претендентів на вільні місця.

Коли жеребки завантажать у ємність, кожен учасник дістає жеребок для однієї дитини, розпаковує його, показує і вголос каже, що там.

Список дітей формують в алфавітному порядку. Якщо на заході немає одного з батьків дитини чи уповноваженої особи, жеребок дістає один з членів комісії.

Наказ про зарахування на вільні місця має бути до 15 червня.