Uber навчиться визначати, чи твереза людина, яка замовляє таксі

Компанія Uber працює над системою, яка визначатиме, чи твереза людина, ще до того, як до неї приїде таксі.

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Про це пише The Verge.

Штучний інтелект буде визначати, у якому стані людина за кількома факторами:

(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)

1 Як швидко користувач набирає текст 2 Скільки помилок припускається клієнт 3 Чи попадає користувач на кнопки 4 Як швидко клієнт пересувається 5 Як клієнт тримає телефон, чи не падає він у нього

Система синхронізуватиметься із додатком Uber і відправлятиме водієві попередження, якщо поведінка клієнта незвична.

Це не означає, що водії Uber будуть відмовлятися від нетверезих пасажирів – до них направлятимуть водіїв, які мають відповідний досвід.

Також нетверезим клієнтам у залежності від їх стану зможуть відмовити у користуванні послугою "Розділити вартість поїздки".

Мета компанії – лише зробити так, щоб і пасажир, і водій відчували себе комфортно.