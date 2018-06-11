Uber навчиться визначати, чи твереза людина, яка замовляє таксі

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11 червня 2018

Компанія Uber працює над системою, яка визначатиме, чи твереза людина, ще до того, як до неї приїде таксі.

Фото alexey_boldin / Depositphotos

Про це пише The Verge.

Штучний інтелект буде визначати, у якому стані людина за кількома факторами:

(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)

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Система синхронізуватиметься із додатком Uber і відправлятиме водієві попередження, якщо поведінка клієнта незвична.

Це не означає, що водії Uber будуть відмовлятися від нетверезих пасажирів – до них направлятимуть водіїв, які мають відповідний досвід.

Також нетверезим клієнтам у залежності від їх стану зможуть відмовити у користуванні послугою "Розділити вартість поїздки". 

Мета компанії – лише зробити так, щоб і пасажир, і водій відчували себе комфортно.
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