Тернопільський депутат хоче заборонити продавати спідню білизну на релігійні свята

Депутат Тернопільської міської ради від ВО "Батьківщина" Володимир Гринда під час засідання сесії 15 червня оголосив запит у якому вимагає заборонити у місті продавати спідню білизну під час релігійних свят.

До такого кроку депутата підштовхнуло те, що під час Зелених свят він побачив на тернопільській вулиці торгові "точки", де торгували спідньою білизною, пише Zaxid.net.

– У державі є прийняті державні свята, які зобов’язують по всій державі їх святкувати. Зелені свята входять до тих самих державних свят.

Іду я по вулиці 15 квітня на Зелені свята. Вісім торгових яток всього-на-всього відкриті – труси продають, ліфчики.

Другий там продає рибні снасті. Якби це ще був хліб чи ще щось таке необхідне до проживання…

Але, щоб на Зелені свята і на світлий понеділок люди відкрили і продавали труси… Це перегиб, – заявив депутат.

Володимир Гринда попросив, щоб мерія підготувала документ, який би заборонив продавати спідню білизну під час свят.

– У мене таке звернення, чи щоб у рішенні виконкому, чи якесь попередження власникам ринків, щоб хоча б вже на такі дуже кричущі свята, тим більше, що це державні свята…

Бо, якби таке було в Німеччині, то в Німеччині моментом власник би полетів аж за ним би закурилось. Хоч попередження, щоб такі речі більше не робились, – додав Володимир Гринда.

– Про що попередження? Про труси чи про що? – спитав депутата міський голова Сергій Надал.

– Щоб на Зелені свята трусами не торгували, – ствердно відповів Володимир Гринда, а присутні у залі почали аплодувати і сміятись.

Мер пообіцяв звернутись до управління торгівлі міськради, щоб підготувати звернення до тернопільських підприємців з проханням не торгувати під час свят.