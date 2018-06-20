Тест

Наскільки ви хороший водій і що знаєте про автокатастрофи? ТЕСТ

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20 червня 2018

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8492, який значно збільшує відповідальність за непристебнутий ремінь в автомобілі як на передніх, так і на задніх місцях – з 51 до 850 ривень.

Ініціативу можна вітати, бо наші дороги – одні з найнебезпечніших в Європі, а ремінь безпеки рятує в половині потенційно смертельних аваріях.

"Українська правда. Життя" спільно з "Кампанією "За безпечні дороги" пропонує пройти тест і перевірити себе: як добре ви орієнтуєтеся у питаннях безпеки та психології інших водіїв?

1/9

Яке місце в автомобілі найбезпечніше?

2/9

Скільки приблизно українських водіїв пристібаються ременями безпеки?

3/9

Якщо автомобіль зіштовхується з перепоною на швидкості 70 км / год, то сила удару для людини в машині дорівнюватиме падінню з:

4/9

З якого приблизно віку дитину рекомендують пристібати ременями безпеки без використання дитячого крісла?

5/9

Які водії найчастіше спричиняють аварії з важкими наслідками?

6/9

Ви їдете 60 км/год. За 37м на дорогу вибігає олень і ви встигаєте загальмувати, зачіпивши його капотом. А якби їхали 80 км/год, на якій швидкості зіткнулися б?

7/9

Якого наслідку аварії найбільше бояться українці?

8/9

В якій країні Європи найбільше смертей у перерахунку на кількість машин?

9/9

Водії, які пишуть або читають повідомлення під час кермування, ризикують потрапити в аварію

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