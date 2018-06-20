Наскільки ви хороший водій і що знаєте про автокатастрофи? ТЕСТ

Водія Неправильно. Позаду, по середині, але якщо ви пристебнуті. Тут ви менше страждаєте як від бокових ударів, так і від лобових. При лобовому зіткненні непристебнутий по середині пасажир вилітає у лобове скло. При викиді з автомобіля 75% людей гинуть. Коли люди позаду пристебнуті, це піднімає шанси при серйозній аварії і тих, хто сидить попереду. Переднє місце поруч з водієм – найнебезпечніше Поруч з водієм Неправильно. Позаду, по середині, але якщо ви пристебнуті. Тут ви менше страждаєте як від бокових ударів, так і від лобових. При лобовому зіткненні непристебнутий по середині пасажир вилітає у лобове скло. При викиді з автомобіля 75% людей гинуть. Коли люди позаду пристебнуті, це піднімає шанси при серйозній аварії і тих, хто сидить попереду. Переднє місце поруч з водієм – найнебезпечніше Позаду за водієм Неправильно. Позаду, по середині, але якщо ви пристебнуті. Тут ви менше страждаєте як від бокових ударів, так і від лобових. При лобовому зіткненні непристебнутий по середині пасажир вилітає у лобове скло. При викиді з автомобіля 75% людей гинуть. Коли люди позаду пристебнуті, це піднімає шанси при серйозній аварії і тих, хто сидить попереду. Переднє місце поруч з водієм – найнебезпечніше Позаду по середині Правильно. Позаду, по середині, але якщо ви пристебнуті. Тут ви менше страждаєте як від бокових ударів, так і від лобових. При лобовому зіткненні непристебнутий по середині пасажир вилітає у лобове скло. При викиді з автомобіля 75% людей гинуть. Коли люди позаду пристебнуті, це піднімає шанси при серйозній аварії і тих, хто сидить попереду. Переднє місце поруч з водієм – найнебезпечніше Позаду за пасажиром Неправильно. Позаду, по середині, але якщо ви пристебнуті. Тут ви менше страждаєте як від бокових ударів, так і від лобових. При лобовому зіткненні непристебнутий по середині пасажир вилітає у лобове скло. При викиді з автомобіля 75% людей гинуть. Коли люди позаду пристебнуті, це піднімає шанси при серйозній аварії і тих, хто сидить попереду. Переднє місце поруч з водієм – найнебезпечніше