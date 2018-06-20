Наскільки ви хороший водій і що знаєте про автокатастрофи? ТЕСТ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №8492, який значно збільшує відповідальність за непристебнутий ремінь в автомобілі як на передніх, так і на задніх місцях – з 51 до 850 ривень.
Ініціативу можна вітати, бо наші дороги – одні з найнебезпечніших в Європі, а ремінь безпеки рятує в половині потенційно смертельних аваріях.
"Українська правда. Життя" спільно з "Кампанією "За безпечні дороги" пропонує пройти тест і перевірити себе: як добре ви орієнтуєтеся у питаннях безпеки та психології інших водіїв?
Яке місце в автомобілі найбезпечніше?
Скільки приблизно українських водіїв пристібаються ременями безпеки?
Якщо автомобіль зіштовхується з перепоною на швидкості 70 км / год, то сила удару для людини в машині дорівнюватиме падінню з:
З якого приблизно віку дитину рекомендують пристібати ременями безпеки без використання дитячого крісла?
Які водії найчастіше спричиняють аварії з важкими наслідками?
Ви їдете 60 км/год. За 37м на дорогу вибігає олень і ви встигаєте загальмувати, зачіпивши його капотом. А якби їхали 80 км/год, на якій швидкості зіткнулися б?