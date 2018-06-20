"Жетон є? А як знайду?": Гусь з'явиться у Київському метрополітені. ФОТО

Через 2-3 тижні на всіх лініях, станціях та у вагонах Київського метрополітену з'явиться персонаж Гусь.

Про це розповіла радниця начальника метрополітену Наталка Макогон.

На них популярний інтернет-персонаж Гусь, авторкою якого є художниця-ілюстраторка Надія Кушнір, розповідає про правила поводження у метро і нагадує, що потрібно бути ввічливими під час спільних поїздок.

"Це лише перший етап проекту. За кілька місяців на другому етапі ми хочемо почути фідбек від пасажирів та створимо другу серію правил метрополітену.

Ми будемо аналізувати коментарі, будемо збирати побажання. За найкреативнішими ми створимо наступну серію постерів про правила метро", – зазначила Наталка.

Наразі серія включає 9 постерів. Їх вже можна побачити у вестибюлі на вході до станції "Золоті ворота".

Для метрополітену проект розроблено на безоплатній основі.