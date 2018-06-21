Прем'єр-міністр Нової Зеландії народила дівчинку

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джаїнда Ардерн народила дівчинку і стала другим лідером в історії, яка народила дитину на цій посаді.

Про це пише CNN.

На своїй сторінці в Instagram 37-річна Ардерн написала, що дитина народилася о 16:45 і має вагу 3,31 кг.

Пологи проходили в одній із лікарень Окленда.

"Дуже дякую за ваші найкращі побажання та доброту. Ми всі справді дуже вдячні чудовій команді в лікарні Окленда", – зазначила Джаїнда в Instagram.

Зараз Ардерн передала свої обов'язки своєму заступнику, Вінстону Петерсу, і взяла 6 тижнів декретної відпустки.

Після цього вона повернеться до роботи прем'єр-міністра.